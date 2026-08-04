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📍台北凱撒大飯店「 Checkers 自助餐廳」：

▲Checkers自助餐廳即日起至8月31日止，只要爸爸或同行者姓名中含有「凱」或「撒」任一字，用餐全桌打8折。（圖／凱撒飯店提供）

台北六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」：

，精選全程玉米飼養美國牛打造香料爐烤美國牛肩胛、 美式BBQ醬燒美國帶骨牛肋排、 墨西哥辣醬竹炭美國和牛堡及美國雪花牛干貝丼等人氣料理， 並同步供應黑鮪魚味噌海鮮鍋物、 松露鹽烤黑鮪魚肩骨等海鮮主題美饌。



▲台北六福萬怡酒店的敘日全日餐廳現正推出「仲夏美牛饗肉節」主題。（圖／六福萬怡提供）



迎接88父親節到來，全台飯店推出爸爸優惠，台北凱撒大飯店的 「Checkers 自助餐廳」，整個8月推出只要爸爸或同行親友姓名中含有「凱」或「撒」任一字，於午、晚餐且不分平假日，全桌皆可享8折優惠。另外台北六福萬怡酒店的「敘日全日餐廳」，也推出社群打卡寫祝福文字，就享有雙人優惠價。此外周一、周二針對住在台北6個地區的居民、上班族推出88折優惠。台北凱撒大飯店二樓 Checkers 自助餐廳即日起至8月31日止推出限定優惠，只要爸爸或同行親友姓名中含有「凱」或「撒」任一字，於午、晚餐時段用餐，不分平假日，全桌皆可享8折優惠，需另加10%服務費。台北凱撒大飯店提到，Checkers 自助餐廳匯集豐盛海鮮、異國料理及多樣自助美饌，活動優惠不適用於下午茶時段，享優惠時須出示身分證明文件，且不得與其他優惠方案併用。8月推出父親節社群優惠與指定區域居民專屬折扣。即日起至8月31日，用餐期間於Facebook、Instagram或Threads發布貼文或限時動態，寫下「愛老爸」、「父親節快樂」等祝福文字，並標記敘日全日餐廳，即可享平日午、晚餐雙人2588元，假日午、晚餐雙人3288元優惠，等於最優是74折的優惠。另即日起至8月31日，居住、工作或就學於南港、內湖、汐止、信義、松山及基隆地區者，於周一、周二享午、晚餐享88折優惠。敘日全日餐廳現正推出夏季主題「仲夏美牛饗肉節」