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許多國家開始立法禁止未成年孩童使用社群媒體，隨著使用社群的孩童年齡層不斷降低，一項最新研究指出，在11至12歲時便開通社群媒體帳號的兒童，學業成績測驗的表現似乎比較晚開通社群媒體帳號的孩童更差。研究人員推測，頻繁查看手機動態是導致許多學生分心的主要原因。根據衛報報導，這一項研究刊登於《自然·人類行為》（Nature Human Behaviour）科學期刊，研究第一作者、義大利米蘭比考卡大學（University of Milano-Bicocca）社會學研究副教授古伊(Marco Gui)博士表示：「我們的研究顯示，至少在青春期前期，社群媒體確實會帶來負面影響」，現在知道問題確實存在，且這是一個與平台建構方式相關的複雜問題，研究發現，在11至12歲時開通第一個社群媒體帳號的學生，在數學與閱讀測驗中的得分，均低於晚幾年才開通社群媒體帳號的同齡學生；到了16歲時，兩者之間的成績差距相當於落後了約六個月的學習進度。儘管這項研究並未直接證實社群媒體就是導致成績下滑的唯一原因，但研究人員已排除許多可能影響結果的可能變因，例如學生在接觸社群媒體之前的學業表現、家庭結構以及父母的受教育程度。古伊的研究團隊分析了5,000多名義大利學童的社群媒體使用習慣調查，以及他們在數學、義大利語和英語考試中的成績，研究發現，在13至14歲階段：11或12歲即開通社群帳號的學生，成績明顯比等到至少14歲才開通者還差。而在15至16歲階段，兩者在義大利語方面的成績差距維持不變，但在數學方面的差距則進一步擴大。值得注意的是，雖然數學與義大利語出現顯著差距，但英語（作為外語學習）的成績卻未受影響。研究人員推測，這可能是因為社群媒體上有大量英語內容，無意間為學生提供了「額外的接觸與練習機會」。研究發現，預測學業表現差距的最強指標之一，是學童在日間與夜間拿起手機的頻率，這代表頻繁查看社群訊息至少是原因之一。古伊表示，「我們推測，其中一種機制是智慧型手機上的社群媒體會讓未成年人處於『持續警覺』狀態。即使身處現實世界，也會不斷想確認訊息或查看動態，這意味著他們對家庭與現實生活的投入減少；從認知角度來看，也代表他們更難專注於需要時間累積的事情，例如這個年齡層學生的課後作業。」此研究發布之際，英國正準備跟進澳洲去年的做法，立法禁止16歲以下青少年使用社群媒體。學者雖支持設定年齡限制，但也強調禁令屬於「緊急應變政策」，長遠來看，仍需努力於讓平台本身更安全且更不易令人上癮。對於青春期前期的青少年，必須著手降低這些平台環境對他們的社交重要性。倫敦瑪麗女王大學（Queen Mary University of London）兒童與青少年精神醫學教授烏格林（Dennis Ougrin）則補充，這項研究進一步證實青少年首次接觸社群媒體的年齡會影響教育發展。但他強調「這給家長、教育工作者和政策制定者的啟示未必是全面封殺，而是要協助年輕人在使用社群媒體時建立健康的習慣。」