台中市府文化局培養幼兒閱讀習慣，今年「台中閱讀起步走」由台中市立圖書館以閱讀之森為主題，即日起至10月推出講座、親子共讀工作坊、戲劇巡演及行動閱讀等系列活動，邀請0至5歲幼兒家庭透過多元體驗培養閱讀習慣，盼閱讀能走入家庭日常，成為陪伴孩子成長的重要養分。
文化局長陳佳君表示，閱讀不僅是孩子探索世界的重要起點，也是建立親子關係的重要媒介。透過親子共讀，能培養孩子語言表達、思考與想像能力，也有助於學習情緒表達與同理心，因此規畫一系列兼具知識性與趣味性的活動，鼓勵家長從日常生活開始陪伴孩子閱讀。
系列活動中的「父母森活講座」已率先登場，邀請小兒科醫師黃瑽寧分享親職觀念，吸引不少家長參與；第二場由童書作家嚴淑女主講，以情緒繪本結合對話式閱讀，引導親子進行社會情緒學習；最後一場將於9月6日舉辦，由信誼基金會營運長廖瑞文分享如何將閱讀融入家庭生活。
除了講座外，今年安排「森林大冒險」大型戲劇演出，將於9月20日在綠美圖遮蔭廣場登場，由意啟故事劇團與如果兒童劇團接力演出。小型巡迴演出則邀請移動故事屋人氣說書人「海鷗姐姐」，以故事演說、角色扮演及互動遊戲，打造充滿歡笑的故事互動派對，引領孩子走進繪本世界，激發閱讀興趣與想像力。
為鼓勵家長從生活中陪伴孩子閱讀，今年也推出兩場「親子共讀工作坊」。首場將配合主題故事繪本結合音樂律動，透過歌唱、律動及親子互動，感受生命成長與閱讀陪伴的美好；第二場則結合親子瑜珈，透過故事、肢體伸展及靜心共讀，引導親子建立默契，留下珍貴的閱讀回憶。
文化局指出，今年將發送1萬份閱讀禮袋，設籍台中市、持有借閱證的0至5歲幼兒，只要完成借閱10冊圖書，並參加至少1場閱讀活動或完成父母成長學習單，即可獲得精選繪本禮袋，希望鼓勵家庭從孩子幼年開始建立閱讀習慣，讓閱讀成為陪伴成長的重要養分。
文化局邀請市民把握暑假及秋季閱讀時光，帶著孩子一起走進「閱讀之森」，透過故事、戲劇、遊戲及共讀，讓閱讀成為親子共同成長的美好回憶，陪伴孩子探索世界、累積知識，開啟一段充滿想像與溫度的閱讀旅程。更多活動資訊可至台中市立圖書館官網https://gov.tw/uDs查詢。
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除了講座外，今年安排「森林大冒險」大型戲劇演出，將於9月20日在綠美圖遮蔭廣場登場，由意啟故事劇團與如果兒童劇團接力演出。小型巡迴演出則邀請移動故事屋人氣說書人「海鷗姐姐」，以故事演說、角色扮演及互動遊戲，打造充滿歡笑的故事互動派對，引領孩子走進繪本世界，激發閱讀興趣與想像力。
文化局指出，今年將發送1萬份閱讀禮袋，設籍台中市、持有借閱證的0至5歲幼兒，只要完成借閱10冊圖書，並參加至少1場閱讀活動或完成父母成長學習單，即可獲得精選繪本禮袋，希望鼓勵家庭從孩子幼年開始建立閱讀習慣，讓閱讀成為陪伴成長的重要養分。