暴雪（Blizzard）旗下遊戲《鬥陣特攻》（Overwatch）將推出新英雄「D.Mon」，官方在今（4）日公開直播影片待機室，並預計在台灣時間8月7日凌晨12點公開正式影片，將會透露更多角色細節和戰鬥方式。
第53位新英雄登場 原為電競選手
暴雪今（4）日先在YouTube頻道開啟影片直播室，並播放第53位新英雄「D.Mon」的預告片，在預告片中，「D.Mon」擁有一頭紫色長捲髮造型，乘坐紅色機甲展開戰鬥，她是韓國MEKA部隊（Mobile Exo-Force of the Korean Army）的成員，也是英雄「D.Va」的戰友。
「D.Mon」和「D.Va」一樣，原本都是電競選手，因為海面下的智械鬼神（Gwishin）造成韓國威脅後，「D.Mon」被徵召駕駛高性能機甲，投入戰場。因為MEKA機甲需要極高的反應力和判斷力，隊員都是由頂尖的職業玩家組成。
跟D.Va相同坦克型英雄 8/11新賽季開玩
「D.Mon」2018年就曾出現在D.Va的動畫短片《閃亮巨星》，之後也有在漫畫、造型等設定中出現，「D.Mon」現在終於正式推出。在預告短片中，「D.Mon」駕駛紅色機甲「Beast」，右手配備光束軍刀，和《鬥陣特攻》英雄火爆鋼球哈蒙德進行對戰，「D.Mon」也在預告片中喊出「MEKA部隊，跟我上！」
目前「D.Mon」的詳細技能組合尚未公布，僅能確認「D.Mon」跟D.Va一樣都是屬於肉盾型坦克英雄，詳細技能等要等到8月7日凌晨12點正式宣傳片曝光。《鬥陣特攻》第四賽季預計在美國時間8月11日開跑，新英雄「D.Mon」也將加入戰鬥。
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暴雪今（4）日先在YouTube頻道開啟影片直播室，並播放第53位新英雄「D.Mon」的預告片，在預告片中，「D.Mon」擁有一頭紫色長捲髮造型，乘坐紅色機甲展開戰鬥，她是韓國MEKA部隊（Mobile Exo-Force of the Korean Army）的成員，也是英雄「D.Va」的戰友。
「D.Mon」和「D.Va」一樣，原本都是電競選手，因為海面下的智械鬼神（Gwishin）造成韓國威脅後，「D.Mon」被徵召駕駛高性能機甲，投入戰場。因為MEKA機甲需要極高的反應力和判斷力，隊員都是由頂尖的職業玩家組成。
「D.Mon」2018年就曾出現在D.Va的動畫短片《閃亮巨星》，之後也有在漫畫、造型等設定中出現，「D.Mon」現在終於正式推出。在預告短片中，「D.Mon」駕駛紅色機甲「Beast」，右手配備光束軍刀，和《鬥陣特攻》英雄火爆鋼球哈蒙德進行對戰，「D.Mon」也在預告片中喊出「MEKA部隊，跟我上！」
目前「D.Mon」的詳細技能組合尚未公布，僅能確認「D.Mon」跟D.Va一樣都是屬於肉盾型坦克英雄，詳細技能等要等到8月7日凌晨12點正式宣傳片曝光。《鬥陣特攻》第四賽季預計在美國時間8月11日開跑，新英雄「D.Mon」也將加入戰鬥。