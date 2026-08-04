我是廣告 請繼續往下閱讀

堅持打造「比豪宅更好的好宅」，台中市社會住宅再獲國家級最高肯定！「2026國家卓越建設獎」結果出爐，中市府都發局憑藉「北屯巨蛋二期」、「西屯中央公園」與「太平育賢一期」三處好宅建案，橫掃社會住宅與管理維護雙類別的卓越獎及金質獎。此次獲獎，充分展現台中市在優化建築設計、提升工程品質與落實永續管理上，已邁入全面升級的嶄新階段。都發局長李正偉表示，榮獲最高榮譽卓越獎的「北屯巨蛋二期好宅」，以「共好聚落｜共築美活」為設計主軸，外觀呼應巨蛋的圓形幾何意象。全案規劃300戶居住單元，一樓設有日照、托幼及商業空間，二、三樓則配置親子閱讀室、共享廚房及社區農園。透過「垂直鄰里」概念與跨棟共享露臺，成功營造出凝聚社區情感的友善環境。住宅處長陳煒壬指出，同獲金質獎肯定的「西屯中央公園好宅」坐落於水湳經貿園區核心，共規劃127戶單元。全案導入全齡式通用設計（含9戶無障礙單元），並於一、二樓引進托嬰中心、身障社區日照及作業中心、職業重建服務中心等設施，將全方位照護機能完美融入居住空間。陳煒壬說，奪得管理維護類卓越獎的「太平育賢一期好宅」，領先導入「4D-BIM設施維運管理系統」，建立數位化建築履歷。結合線上報修、雲端數據管理及24小時智慧監控，能即時掌握設備運作，大幅提升維修效率與管理精準度。此外，台中市的建設實力也在國際舞台大放異彩。李正偉表示，都發局先前於「全球卓越建設獎」勇奪兩項大獎，「太平區育賢二、三期好宅」摘下合宜住宅類金獎，該案提供678戶單元，結合歷史河道紋理，並整合一至三期的托幼與長青照護機能，打造宜居聚落；而「綠空鐵道軸線」則榮獲文化資產類銀獎，將1.6公里的舊鐵道轉化為綠色人本步行廊道，成功縫合都市空間並保留百年文史。都發局強調，台中市積極落實居住正義與綠色永續。未來市府將持續秉持初衷，結合智慧科技與永續美學，實踐城市向內深耕的理念，為市民建構兼具高品質與溫度的宜居城市。