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▲高市警局再次提醒，演習期間人、車不依規定進行防空疏散避難或不接受警察及民防執勤人員引導者，依民防法規定，最重可處新臺幣15萬元罰鍰。（圖／高市府提供）

高雄市城鎮韌性(防空)演習訂於8月7日（星期五）10時至10時30分，實施30分鐘警報傳遞與發放、防空疏散避難、交通及其他必要管制。防空警報發放後，人、車一律就近進入防空疏散避難設施避難。此外，輕軌於演習期間停駛，駕駛員及乘客應下車就近實施避難；下交流道之車輛應靠邊停放，駕駛及乘客須下車疏散避難。違者依民防法最高可處15萬元罰鍰。高雄市政府警察局提醒，緊急警報音符為1長音2短音，長音15秒、短音5秒；各音節間隔5秒；循環3次，共115秒；解除警報為1長音90秒。防空警報發放後，人、車一律按規定接受警察及民防執勤人員引導，就近進入防空疏散避難設施避難，防空疏散避難設施所有人(管理委員會、保全或住戶)，聽聞防空警報應主動開啟進入地下室車道之鐵捲門或柵欄，供周邊民眾進入避難。公司行號、商家、場館、學校、工廠及其他有人員活動場所(含居家者)，應緊閉門窗(簾)、避免人員進出，並配合交通管制。航空器、船舶、鐵路(高鐵、臺鐵)、捷運及行駛於高速公路、快速道路車輛，得正常起降、靠離與行駛，惟下機(船、車)旅(遊)客，應接受引導，就近實施疏散避難。此外，輕軌於演習期間停駛，駕駛員及乘客並應下車就近實施避難；下交流道之車輛接受引導靠邊停放，車輛上駕駛及乘客則須下車實施疏散避難。另外，高市警局於演習當日規劃在高雄捷運生態園區站、全聯福利中心博愛三店及左營區公所實施防空疏散避難等實作演練，請民眾勿好奇圍觀，亦請配合演習期間各項管制措施。民眾可透過「警政服務APP-防空疏散避難專區」、「高雄市政府警察局全球資訊網-防空疏散避難專區」、「高雄讚警管家LINE官方帳號」及「消防防災e點通」查詢所在地的防空疏散避難設施，以了解自身周邊防空疏散避難位置。高市警局再次提醒，演習期間人、車不依規定進行防空疏散避難或不接受警察及民防執勤人員引導者，依民防法規定，最重可處新臺幣15萬元罰鍰。