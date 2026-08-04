我是廣告 請繼續往下閱讀

半年狂開33萬張罰單！申訴成功率竟高達63%

顏若芳：累壞了前線警察、壓垮了後端裁決所

台北市議員顏若芳、林延鳳，以及市議員參選人劉品妡、郭凡等「台北好政連線」成員，今（4）日共同召開記者會指出，台北市今年1月至6月底共開出33萬6629張汽、機車違規停車罰單，但民眾提出申訴後，停管處開立的罰單竟有高達63%成功撤銷，質疑蔣萬安市府執法標準混亂、交通標示不清，「浮濫開單的黑數恐怕更多」。林延鳳表示，統計今年上半年，台北市共針對汽、機車違規停車開出33萬6629張罰單，其中停管處遭民眾提出2194件申訴，最後成功撤銷1374件，申訴成功率高達63%；警方開立的違停罰單則有5410件申訴案，雖然成功比例較低，但仍有1642件最終撤銷。林延鳳指出，光是違停罰單，台北市平均每天就有約42件申訴案件，實際情況恐怕更嚴重，因為許多民眾嫌申訴程序繁瑣，只能摸摸鼻子繳罰款，沒有提出異議，「浮濫開單的黑數恐怕更多」。她認為，高達六成的申訴成功率，反映出不少裁罰本身就存在爭議，也可能有不少車主在第一次申訴失敗後便選擇放棄，真正遭錯誤裁罰的人數恐怕遠高於統計數字。議員直指台北市停車困難早已是老問題，但市府交通規劃混亂，標線與標誌設置不清，就連第一線執法人員都可能誤判，更別說一般民眾。議員痛批，蔣萬安市府根本成了停車亂象背後的「幕後推手」，讓人民誤踩違停陷阱，「簡直把市民荷包當提款機」。顏若芳則批評，蔣市府口口聲聲高喊交通安全，實際卻把台北市道路當成「小畫家畫布」，標線、號誌隨意調整，導致前線警察執法困難，後端交通裁決所案件暴增，不僅剝奪了用路人的安全，連帶也讓荷包受到損害。顏若芳提到，根據調閱資料，從107年至114年間，交通申訴案件增加近五成，增幅達44.8%；然而裁決所人力卻不增反減，從106年的194人，縮減至目前172人，每年卻必須處理約260萬件交通違規案件、近6萬件申訴案，平均每名承辦人一年得處理約1萬5000件案件，工作量相當驚人。顏若芳呼籲，蔣萬安市府應正視違規裁罰爭議，要求警察局及公訓處將「爭議標線辨識」納入常態訓練，降低誤判與烏龍開單情況；同時，也應由人事處及交通局補足交通裁決所人力，減輕基層公務員負擔，避免行政量能不足，讓民眾權益持續受損。