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立法院長韓國瑜今（4）日再度協商總預算案，目前為止氣氛平和，不如先前大動肝火開罵藍委翁曉玲、民眾黨團總召陳清龍。不過過程中，也發生有趣的插曲，韓國瑜不慎將民進黨團書記長范雲錯叫成前總統蔡英文，讓一旁的民進黨團總召蔡其昌笑得合不攏嘴。立法院長韓國瑜馬拉松式協商總預算案，先前他為了加速協商速度，針對立委堅持提案刪除或凍結的預算，就裁示保留，但藍委翁曉玲曾多次想要說明，讓韓國瑜訓斥「今天是黨團幹部會議，昨天太多非幹部發言，我們有1300多個案子，翁委員」，連接著聲援翁曉玲的民眾黨團總召陳清龍也掃到颱風尾「我已經裁示保留了，大家還有什麼意見？這會到底還要不要開？」今天協商時氣氛大致平和，韓國瑜也明顯加速，不過陳清龍似乎有些不滿，在進入到教育文化委員會預算時，向一旁的白委劉書彬埋怨「根本不要我們講，沒機會講，就保留」，隨後一直咂嘴。而到了審查教育部採購無人機相關經費，國民黨團提案刪除7910萬，林沛祥說，這筆預算沒有看到採購數量、機型規格、單價估算跟補助學校的具體內容，沒有看到教師培訓、師資認證跟後續成效推估，以推廣而沒有具體規劃，所以減列。此時范雲頻頻舉手，詢問韓國瑜是否可以先發言？韓則說「可以啊，蔡英文…痾…范雲委員，對不起」，此話一出，不僅國民黨團首席書記長許宇甄笑出來，就連民進黨團總召蔡其昌也都笑了，不過范雲則相當認真地談論預算，沒有受到影響。