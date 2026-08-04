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▲「聖揚樂晴空」深達4米的大陽台空間，等同多出一間戶外客廳、第二起居室。（圖／業者提供）

義大利「垂直森林」建築概念近年帶動全球綠建築風潮，台中市單元二重劃區在政策推動及建商投入下，逐漸形成全台少見的垂直森林聚落，不僅吸引多家品牌建商布局，也帶動區域居住品質與房市價值同步提升。市場觀察指出，單元二近年房價表現已追平、甚至部分超越七期，成為台中高端住宅市場新焦點。包括聖揚、精銳、陸府、新業、哲園、雙橡園等建商近年相繼推出綠化建築，透過大量植栽、特色陽台及建築設計，打造兼具美學與永續概念的住宅聚落，使垂直綠化從建築話題逐漸走入日常生活。台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章表示，單元二因低密度開發、鄰近七期，過去常被稱為「大七期」或「七期後花園」，但隨著自然共好的居住理念興起，加上花園城市規劃逐漸成形，高資產族群對生活環境的重視已超越豪華建築本身，也讓單元二逐步翻轉豪宅市場定位。根據158空間網統計，今年1至6月，單元二預售屋均價約每坪82萬元，與七期約81.7萬元相當；屋齡約6年的成屋社區也已出現每坪72萬元成交紀錄。業界分析，在土地取得日益困難、開發成本提高下，新案多規劃中大坪數產品，反而使中小坪數住宅更顯稀缺。其中，「聖揚樂晴空」規劃25至38坪、2至3房產品，基地位於新富園道特區，鄰近74號快速道路，串聯七期與台中高鐵站皆約10分鐘車程。建案以深達4公尺的「雲享陽台」為設計特色，提供近似戶外客廳的使用空間，吸引科技業、自營商及區域換屋族購置，部分住戶更作為工作室或休憩空間使用。值得一提的是，該案陽台採取純白色調、圓弧底座，有網友直呼神似「小叮噹神奇口袋」，有如放大版任意門，恰與建案預售時期主打的「100種陽台生活」理念有異曲同工之處。聖揚機構經理陳永翔指出，「聖揚樂晴空」深達4米的大陽台空間，等同多出一間戶外客廳、第二起居室，讓百變空中生活的想像得以真實實現。此外，今年完工的「精銳SKY ONE」則以遊艇甲板為發想設計曲線陽台，結合垂直綠化意象，為單元二增添藝術性。該案規劃54至61坪產品，吸引企業二代及科技業買盤進場，反映單元二持續吸引高資產族群目光。