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由張凌赫、王楚然主演的愛情劇《這一秒過火》開播前憑藉高顏值組合備受期待，雙平台播放量也突破5億次，不過隨著劇情推進，口碑卻一路下滑。不少觀眾點出，全劇最大問題在於「導演運鏡充滿短劇感」以及「劇情後期狗血到失去邏輯」，導致熱度高開低走，在同期中國劇競爭中，不敵《九門》與《御廷謠》。《這一秒過火》開播後，最先遭到討論的就是整體畫面質感。網友指出，片頭大量使用AI風格畫面，搭配過白濾鏡與高曝光畫面，讓劇集失去原本路透照中的電影感。此外導演大量採用近距離拍攝，只聚焦角色臉部與上半身，被不少觀眾吐槽構圖單調，「像在看短影音」、「完全浪費張凌赫和王楚然的顏值」。再加上剪輯節奏、配音方式及部分橋段演出都被認為缺乏長篇劇集質感，因此被貼上「短劇化」標籤。除了畫面風格外，《這一秒過火》的劇情也成為最大敗筆。劇中集結「偷生孩子」、「假結婚」、「小叔迎娶大嫂」等八點檔式橋段，其中男主角為了復仇，宣布迎娶已故哥哥的妻子，被不少觀眾批評為了虐而虐、情節荒謬，後續劇情更讓棄劇聲浪持續增加。另外歌手吳莫愁跨界演出張凌赫的大姊，也引起兩極評價，不少網友認為她演技過於誇張，加上與飾演母親的胡杏兒視覺年齡差距不大，讓不少人直呼出戲。相較之下，同期播出的《九門》憑藉《老九門》續作話題與懸疑冒險題材，加上陳偉霆、曾舜晞主演，穩坐熱度榜前段班；另一部《御廷謠》則由陳哲遠、吳謹言主演，靠著權謀劇情與角色塑造吸引觀眾，收視與討論度同步攀升。雖然《這一秒過火》播放量仍突破5億，但受限於後期劇情崩壞、畫面質感遭批，加上同期強敵環伺，最終熱度仍不敵《九門》與《御廷謠》，讓不少觀眾直呼可惜，認為張凌赫、王楚然的高人氣與高顏值，依舊無法挽救作品口碑。