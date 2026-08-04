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十二生肖騎士組成同盟 主角變身假面騎士 MY-TH

▲金子隼也飾演十二生肖同盟的「寅」蒂格爾，右為其變身後的假面騎士蒂格爾。（圖／翻攝自《假面騎士 MY-TH》官方X）

▲安藤奈奈子飾演十二生肖同盟的「卯」達特，右為其變身後的假面騎士達特。（圖／翻攝自《假面騎士 MY-TH》官方X）

▲坪倉康晴飾演十二生肖同盟的「巳」賈奧，右為其變身後的假面騎士賈奧。（圖／翻攝自《假面騎士 MY-TH》官方X）

貓為何成為生肖首領？世界觀謎團待揭曉

《空我》編劇荒川稔久負責 特攝迷期待新作

令和《假面騎士》系列第8部作品《假面騎士 MY-TH》即將於9月6日開播，官方今（4）日在日本舉行製作發表記者會，首度公開特別宣傳影片、主要演員陣容及騎士造型。本作將以「十二生肖」作為核心概念，描寫由生肖騎士組成的「十二生肖同盟」，共同對抗出現在世界上的神祕現象「不可思議」，《假面騎士 MY-TH》的劇本將由過去曾參與《假面騎士 空我》、《魔進戰隊煌輝者》等作品的荒川稔久負責。《假面騎士》是由漫畫家石之森章太郎創作、東映製作的日本特攝英雄系列，首部電視作品於1971年播出。故事通常描述主角獲得特殊力量後，透過變身裝置化身為假面騎士，對抗怪人、邪惡組織或威脅人類世界的神祕力量。系列作品依照播出年代，大致分為昭和、平成及令和三個時期。每一部作品通常都會採用全新的主角、世界觀、變身腰帶及騎士設計，主題也從昆蟲、科技、魔法、遊戲、醫療、偵探到神話等元素持續變化。《假面騎士 MY-TH》故事圍繞著十二生肖騎士與「不可思議」之間的戰鬥展開。男主角音澄宙由秋谷郁甫飾演，並將變身為本作主角騎士「假面騎士 MY-TH」；女主角瑞生優菜則由堀川梨心演出。除了男女主角外，官方也率先公開代表「寅」、「卯」及「巳」的三名生肖騎士，分別由金子隼也、安藤奈奈子及坪倉康晴飾演。從宣傳影片中，可以看到不同生肖元素融入騎士頭盔、裝甲及整體造型，各名騎士預計也會擁有符合動物形象的能力與戰鬥特色。其他角色方面，瑞生優菜的家教麻尾達臣由安宅波颯飾演；先前在首波視覺圖中亮相的貓型假面騎士「MAOU」，其變身者嶺高華武利則由東啓介演出。雖然作品以十二生肖為主題，但官方公開的同盟首領卻是一名以「貓」為概念設計的假面騎士。由於民間故事中，貓經常被描述為錯過十二生肖選拔，本次安排也成為《假面騎士 MY-TH》現階段最大的謎團之一。官方表示，貓型假面騎士為何能夠成為十二生肖同盟的首領，以及名為「不可思議」的神祕存在為何會出現在世界上，都將隨著後續情報及正式劇情逐步揭曉。本作主要編劇荒川稔久曾參與多部東映特攝作品，其中《假面騎士 空我》是平成《假面騎士》系列的開端之一，以寫實的人物描寫、社會氛圍及怪人帶來的恐懼感，至今仍被不少粉絲視為系列經典。荒川稔久後續也參與《爆龍戰隊暴連者》、《海賊戰隊豪快者》及《魔進戰隊煌輝者》等《超級戰隊》系列作品，擅長描寫團隊成員間的互動與角色成長。此次由他負責《假面騎士 MY-TH》，十二名生肖騎士之間的關係，以及多人角色如何分配篇幅，也將成為作品的重要看點。