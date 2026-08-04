我是廣告 請繼續往下閱讀

今（115）年5-6月期統一發票已於7月25日開獎，財政部今（4）日公布中獎清冊，其中1000萬元特別獎共有18張發票中獎，而且有3張消費金額都不到百元，其中有人只花10元Uber Eats外送費就中獎，也有人在OpenAI支付690元訂閱費、在嘉義民雄鄉羅記民雄肉包消費213元也都抱走千萬大獎。根據7月25日開出的今年5-6月期統一發票中獎號碼，特別獎1000萬元中獎號碼為「38548029」，特獎200萬元中獎號碼為「10138845」，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定之發票，可兌領特別獎及特獎的中獎發票分別為18張及22張。財政部今日也公布中獎清冊，其中1000萬元特別獎有3張中獎發票消費金額不到百元，其中有人只花10元Uber Eats外送費就中獎，也有人在新北市石門區阿里荖6之2號Hi-Life萊爾富花49元買餅乾，還有在高雄市新興區新田路中油花60元加油中獎。此外，還有人在Yabe購買貼圖支付100元服務費、在高雄市林園區文化街131號50嵐消費115元、台中市北屯區松竹北路148、150號1樓全家Family Mart花125元買菸、苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑178號7-ELEVEN支付150元、台中市龍井區新興路POYA Beauty寶雅消費199元、嘉義縣民雄鄉建國路1段171號1樓羅記民雄肉包消費213元。還有人在酷澎購物241元、新北市三重區中正北路222號雅馨蛋糕烘焙花312元、彰化縣彰化市大埔路723號梁社漢排骨支付258元、雲林縣斗南鎮中山路70號1、2樓watsons屈臣氏消費528元、Google Play花620元買應用程式、在台灣大哥大支付690元電信費、在OpenAI支付690元訂閱費。不僅如此，還有人在中華電信繳付2106元月租費中千萬，亦有人在台北市內湖區舊宗路1段128號1樓全聯福利中心消費967元中獎。財政部賦稅署提醒，今年5-6月期中獎統一發票領獎期間今年8月6日至11月5日，使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定自動匯款領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；開獎後列印出中獎電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯者，透過該兌獎APP只能兌領五獎、六獎、雲端發票專屬獎800元獎及500元獎。