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前總統蔡英文今（4）日特別赴台東與民進黨台東縣長參選人陳瑩與前立委劉櫂豪同框，更接任陳瑩競總主委，象徵綠營大團結。而結束後也在國民黨籍縣長饒慶鈴陪同下前往參觀台東博覽會，兩人互動熱絡，事後饒慶鈴更發文感謝蔡英文特別來到台東，「為台東博覽會增添人氣，讓更多人透過展覽認識這片土地」。饒慶鈴特別發文表示，今天很高興陪同前總統蔡英文參觀2026台東博覽會，一起走進「這超台東：未來超市」及「夢想東昇 WALK IN」熱氣球館。在未來超市從主食、野菜、香料、能量到果飲，認識台東因應土地與氣候孕育出的物產，也品嚐融合芒果與咖啡風味的「東東里咖啡」。這裡呈現的不只是食材，更是台東農友順應自然累積下來的生活智慧。饒慶鈴說，隨後來到熱氣球館，回顧台灣國際熱氣球嘉年華在台東一路走來的歷程。從夏季活動到如今深受大家喜愛的城市品牌，熱氣球嘉年華也陪伴台東留下許多難忘的風景。最後饒慶鈴提到，謝謝小英總統特別來到台東，也為台東博覽會增添人氣，讓更多人透過展覽認識這片土地。台東博覽會展期至本月20日，歡迎大家把握暑假來台東，逛東博、看熱氣球，在山海之間感受台東的生活與風景。