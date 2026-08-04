我是廣告 請繼續往下閱讀

一句「1000萬以內最好」 竹蟬迷因迅速洗版社群

華為以侵害商譽為由檢舉 連介紹竹蟬影片也遭下架

愈禁愈紅！網友反酸華為 竹蟬銷量意外暴增

法律站得住腳？企業公關是否反而弄巧成拙

中國傳統童玩「竹知了」（又稱「竹蟬」），近日意外捲入科技巨頭華為的輿論風暴。部分中國網友因發現竹蟬轉動時發出的聲音，與華為產品發表會現場頻繁出現的「哇」聲相似，將兩者剪輯製成惡搞短影音。不料，華為隨後以「損害企業商譽」及侵害名譽權為由，向多個社群平台提出檢舉，導致大量相關影片遭下架或限流，反而引發網友更大反彈，也讓原本小眾的竹蟬一夕爆紅。綜合中國媒體報導，竹蟬是一種以竹子製成的傳統童玩，快速甩動或旋轉時，會發出類似蟬鳴的連續聲響，是不少中國民眾的童年回憶。這波爭議源於部分網友發現，竹蟬發出的「哇哇」聲，與華為常務董事余承東主持產品發表會時，台下觀眾頻繁發出的驚嘆聲十分相似，因此將竹蟬畫面與華為發表會片段剪接，製成大量調侃影片。相關影片多半套用余承東過去的發表會話術，例如「1000萬以內最好的玩具」、「遙遙領先」及「搖搖領先」等字句。部分影片甚至安排孩童分別自稱「遙遙」、「領先」與「1000萬以內」，藉此拼湊成完整迷因，在抖音、微博等社群平台迅速流傳。其中，「1000萬以內最好的」一語，源自余承東2023年介紹華為與賽力斯合作推出的問界M9時，宣稱該車是「1000萬以內最好的SUV」。由於現場觀眾當時不斷發出密集「哇」聲，後來成為中國網路社群經常引用的迷因素材。不過，自7月底起，多名短影音創作者陸續收到平台通知，指影片遭檢舉並被下架。網友公開的通知顯示，投訴方多為華為，理由包括「損害企業及企業家公眾形象」、「侵害企業商譽」與名譽權。報導指出，華為方面認為，相關影片雖未必直接點名公司或余承東，但透過特定音效、畫面及標誌性文案組合，已形成明確影射，並可能對品牌形象造成負面影響，因此要求平台移除相關內容。但部分遭下架的影片僅單純介紹竹蟬玩具或示範製作方式，未出現華為名稱、相關人物或發表會音訊，仍遭平台處置，也讓不少網友質疑，檢舉及審核範圍是否過於寬泛。一名創作者表示，自己的影片並未指向任何企業或個人，卻仍遭華為投訴，質疑「這個玩具到底侵犯了誰的權益？」相關說法迅速引發網路討論。輿論對此出現兩派意見。部分網友認為，網路玩梗仍應有界線，若影片具有明確影射及貶抑意味，企業依法維護商譽並無不妥；但更多人批評華為反應過度，原本只在特定科技社群流傳的迷因，經大規模檢舉後，反而讓更多人得知事件來源，形成典型的「愈禁愈紅」效應。有網友嘲諷表示，華為若想化解爭議，不如直接大量採購竹蟬，刻上「1000萬以內最好的」作為贈品；也有人以瓶蓋、鍋蓋、扳手及藥瓶等物品模仿竹蟬聲響，繼續製作相關影片。隨著話題登上微博熱搜，竹蟬也從原本價格低廉、知名度有限的傳統童玩，迅速成為熱門商品。中國電商平台上，不少商家直接加上「同款」、「遙遙領先」等標籤，部分店家銷量短時間內大幅增加，甚至出現供不應求情況。廣西地方媒體旗下帳號也曾發布「竹蟬舞曲」影片，顯示這波模仿潮已從民間網友擴散至部分官方媒體帳號。中國法律界人士分析，名譽權侵害不一定要直接點名特定企業或人物，若影片透過具辨識度的語句、聲音及畫面，讓一般閱聽人可明確聯想到特定對象，仍可能構成法律上的指向性，因此華為並非完全沒有提出權利主張的依據。不過，也有評論指出，這起事件已從單純的網路迷因，演變為企業公關危機。當一家企業被視為國家科技象徵時，是否仍能容納民間調侃，以及企業以法律手段處理負面迷因是否適當，也成為爭議焦點。截至目前，華為尚未就檢舉範圍及大量影片下架爭議發布進一步說明，相關影片與模仿內容仍持續在中國社群平台流傳。