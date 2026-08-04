我是廣告 請繼續往下閱讀

中聯油脂公司的食安爭議延燒，民進黨秘書長徐國勇今（4）日表示，藍營指控總統賴清德與業者「關係匪淺」完全是子虛烏有，經查相關政治獻金全數捐給藍營；此外，台中市府甚至密會業者、失職造謠，企圖轉移焦點，網路聲量數據更顯示，藍營企圖甩鍋中央的策略早已被民眾看破手腳，並未成功。徐國勇今出席由民進黨新媒體中心主任阮俊達主持的直播節目《午青LIVE》時指出，國民黨指控賴清德與中聯油脂董事、福壽董事長洪堯昆同台，企圖影射兩人「關係匪淺」，根本是烏龍爆料，該場為公開活動，且台中市長盧秀燕還同場出席，甚至公開讚揚業者。檢視政治獻金公開紀錄，洪堯昆捐贈對象包含王鴻薇、馬文君、萬美玲、洪孟楷等民代，全為藍營人士。他痛批，藍營拿了加害人的錢還推給別人，完全是打臉自己。針對藍營指控食藥署有「門神」護航的說法，徐國勇說明，依時序食藥署於6月30日接獲通報後，7月1日便要求中聯停工停售，7月2日更全面下架，處置相當有效率，反觀台中市政府，卻在7月3日私下邀集中聯油脂業者召開食安會議，引發外界疑慮，隨後食藥署於7月4日召開專家會議，嚴格要求全面下架，再次證實是由中央政府嚴格把關食安。徐國勇進一步批評，依《食安法》規定，主動抽驗與發布預警為地方政府的職責，然而台中市政府多年來對中聯僅強制檢驗「1 次」，台北市政府更是「0 次」，市府甚至將業者自行檢驗的數據包裝成市府政績，根本是「狸貓換太子」，他呼籲地方首長向市民交代清楚，切勿再以時間差誤導大眾。阮俊達則說，台北市長蔣萬安日前雖企圖拋出「倒閣」議題衝高網路聲量，但數據顯示其負面評價高達近70%，顯示主流民意將其視為欲掩蓋市政缺失的政治作秀，呼籲蔣萬安不要再不務正業，回歸市政。