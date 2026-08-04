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▲曾馨瑩4日深夜更新Instagram限時動態，轉發「2026永齡銘馨盃」街舞組初選資訊，替活動宣傳。（圖／翻攝自曾馨瑩IG）

鴻海創辦人郭台銘日前遭週刊爆料，與謝姓女球友互動密切，照片曝光後引發外界熱議，事件延燒至今約1個月。對於外界各種揣測，妻子曾馨瑩始終未正面回應，不過她4日深夜更新IG限時動態，低調分享「2026永齡銘馨盃」街舞組初選評審資訊，再度引發關注。郭台銘日前遭爆料與謝姓女球友互動頻繁，甚至傳出兩人多次同場打球，引發外界對婚姻狀況揣測。不過當時郭台銘辦公室已發出聲明駁斥，強調相關報導內容與事實不符，對於不實影射將保留法律追訴權，而曾馨瑩事後也未公開回應事件。相隔約1個月，曾馨瑩4日晚間更新限時動態，轉發「2026永齡銘馨盃」街舞組初選評審資訊，寫著「2026永齡銘馨盃街舞組邀請國內專業評審陣容，報名至9月27日止」，並標註永齡基金會舞蹈帳號，替活動宣傳。據了解，「永齡銘馨盃」由永齡基金會推動，以郭台銘與曾馨瑩名字共同命名，長期投入青少年教育、藝術及體育發展。今年街舞組邀請小允、小莊、剛一、黑妹及AYA等多位知名舞者擔任初選評審，希望鼓勵更多年輕人投入街舞文化。雖然曾馨瑩並未針對日前風波發表任何看法，但在事件後首度更新社群，仍吸引不少網友關注，認為她選擇將焦點放回公益活動，以實際行動支持永齡基金會持續推動的藝文計畫。