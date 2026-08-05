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▲易遊網與長榮航空合作，不僅機票特價83折，更不時有特價機票釋出。（圖／易遊網提供）

飛曼谷、香港機票特價3999元今中午開搶 各限量10組

易遊網 X 中信兄弟 《鬼滅之刃 決戰無限城》獨家VIP席、雙享套票7日開賣

▲易遊網推出的尊榮VIP席禮遇，可與中信兄弟啦啦隊Passion Sisters近距互動。（圖／易遊網提供）

Klook推晚鳥專區：「今晚訂明早玩」部分還支援當日

▲Klook推晚鳥專區，訴求「今晚訂明早玩」，甚至部分還支援當日。（圖／Klook提供）

易遊網宣告，本周將推出兩大搶票活動，包含攜手長榮航空即日起至8月12日止推出獨家全航線83折起優惠，並於今（5）日限量開搶長榮航空曼谷、香港來回機票一口價3999元。另有熱血賽事「易遊網 X 中信兄弟 《鬼滅之刃 決戰無限城》」獨家VIP席套票，將於8月7日上午10點開賣，將加碼推出含住宿、交通的雙享套票方案。反映油價變動，國籍航空紛紛宣告將於8月9日即將調漲燃油附加稅，欲規劃下半年旅遊的民眾，建議在票價調漲前提早購票，或是得更耐心尋找優惠活動。易遊網就提到，此次獨家推出長榮航空全航線83折起限時促銷，熱門航點如東北亞與東南亞皆有感降價，包含胡志明來回含稅8826元起、曼谷來回含稅9842元起，最低免萬元就能玩東南亞；近年超夯的旅遊熱點釜山，來回含稅最低只要1萬449元起。此外，兩大必搶時段也不容錯過：今（5）日中午12點開搶長榮航空曼谷、香港來回機票一口價3999元，各限量10組，幸運搶中即可用超划算票價輕鬆飛出國。另外，8月12日再加碼發送長榮航空限定折扣碼，有機票雙人未稅滿萬再現折888元，限量100組。易遊網也提到，下半年最熱血的球賽盛事-《中信兄弟 X 鬼滅之刃 決戰無限城》將在9月18日至20日登場，獨家VIP席套票於8月7日上午10點開賣，每人最低950元起，四人套票每人最低850元起。此次主題日結合高人氣動漫IP《鬼滅之刃》，以「決戰無限城」為主軸，將鬼殺隊集結、迎戰強敵的熱血世界觀搬進球場，從「即使傷痕累累，也要奮戰到最後一刻」的信念出發，呼應球場上每一次守備、投球與絕境反擊的拚戰精神，球迷之外也讓動漫迷引頸期盼。易遊網尊榮VIP席套票規劃於一般不對外販售的3樓三壘側VIP包區，擁有俯瞰全場的絕佳視野，VIP席套票另包含專屬快速通道、主題日限量周邊(同B1區)、球星與啦啦隊簽名紀念品、肯德基套餐及台灣博物館門票等，現場更有限量飲品免費享用。另還有推出VIP席超值雙享套票，搭配住宿或交通方案，像是住「台北士林萬麗酒店」加贈行政酒廊禮遇，雙人含稅8699元起；或是高鐵方案包含VIP席套票一張與高鐵來回車票，每人1250元起。另外，因應旅客臨時預訂需求，Klook推出海外熱賣一日遊與體驗的「今晚訂明早玩」晚鳥專區，涵蓋日本、韓國、紐澳及歐洲等台灣旅客熱門海外旅遊目的地，透過一日遊一次串聯多個經典景點，省下自行研究交通與安排行程的時間。部分行程更支援當日預訂、當日使用。日本熱門行程包括高千穗峽、天橋立、富士山、京都奈良一日遊等；韓國則有南怡島一日遊、釜山城市與天空膠囊列車一日遊、DMZ非軍事區導覽等。