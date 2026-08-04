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花 213 元買肉包拿到1千萬發票！嘉義人驚呼：超常吃的

▲嘉義羅記民雄肉包是在地人氣店家，許多觀光客造訪也會購買當作伴手禮。（圖／羅記民雄肉包臉書）

嘉義名店幸運中大獎！羅記民雄肉包用餐環境佳獲好評

▲「羅記民雄肉包」店內菜單品項價格。（圖／羅記民雄肉包）

▲統一發票5月、6月完整中獎號碼一圖看！（圖／NOWNEWS社群中心製）

財政部今（4）日公布 115 年 5-6 月期統一發票 1000 萬元特別獎中獎清冊，本期共開出 18 張千萬大獎。其中，位於嘉義縣民雄鄉的知名美食「羅記民雄肉包」也開出1千萬發票，幸運得主只花了 213 元就一舉抱走大獎。消息曝光後，在地臉書粉專「綠豆嘉義人」也發文分享這項喜訊，立刻引起大批在地人熱烈討論。臉書粉專「綠豆嘉義人」今（4）日發文分享，「115年5、6月統一發票，嘉義縣羅記民雄肉包開出千萬特別獎，中獎人只花費213元。」消息一出，不少嘉義在地民眾紛紛留言直呼：「這下慘了！老闆可能會更忙了」、「超常吃這間的」、「是啊！要燒什麼香何時才會幸運中獎，我的願望很小，中兩百元也好？」、「早知道每天都吃肉包了」、「這下慘了！老闆可能會更忙了」。事實上，嘉義羅記民雄肉包店內的經典品項「招牌肉包」，在今年元旦調漲價格之後為每顆 38 元；此外，黑胡椒洋蔥、鮮蔥肉包也都是 38 元，另外還有蛋黃肉包、金沙肉包等 43 元的品項，並提供豐富的盒裝禮盒選擇。實際查看嘉義羅記民雄肉包總店的網路評價，在累積多達 4 千 5 百多則評論中，仍維持 3.7 顆星的不錯評價。許多顧客大讚用餐環境佳、口味好，紛紛留下「第一次看到包子店還有冷氣內用」、「口味不錯，環境乾淨明亮」、「每次來民雄都會順路來買」等好評。不過也有民眾認為，相對地價格確實比一般傳統肉包要來得稍微高一些，但舒適的內用環境仍吸引許多饕客持續光顧。