超人氣遊戲《幻獸帕魯》正式版終於在日前推出，Garena Online Private Limited近日也宣布，正在開發人氣IP《幻獸帕魯》為主題的多人生存冒險手遊《幻獸帕魯世界》（Palworld Online），該遊戲也已經獲得日本遊戲公司Pocketpair, Inc.官方授權，預計在2026年推出。
原作加入新元素 支線劇情體驗深度冒險
《幻獸帕魯》官方表示，Garena正在開發中的《幻獸帕魯世界》，是把PC平台《幻獸帕魯》的生存、收集帕魯玩法，搬上手機，讓玩家透過手機也能加入《幻獸帕魯》的世界。《幻獸帕魯世界》在原作上加入新的敘事元素，並擴展為大型多人線上遊戲。
《幻獸帕魯》是一款開放世界遊戲，玩家們要在開放世界中，和名為「帕魯」的生物一起為了生存努力，玩家可透過帕魯建造、採集，和帕魯一起冒險。《幻獸帕魯世界》玩家也可以捕捉、培育帕魯，解鎖地圖全新區域，除了獨特的世界觀和主線故事外，《幻獸帕魯世界》會加入全新支線劇情，讓玩家體驗更深入的冒險。
多人同樂為核心 預計2026年登場
《幻獸帕魯世界》以多人同樂為核心，可在遊戲中遇見其他玩家、一起組隊冒險、共建同居部落，參與各類合作與競技玩法，像是挑戰遊戲副本，或是激烈的PVP模式。喜歡休閒、輕鬆遊玩的玩家，也可以參觀其他玩家的基地，尋找稀有帕魯。
為了讓《幻獸帕魯世界》更符合手機裝置操作，將採用直覺、適合觸控操作的介面，也有一鍵操作的功能，讓玩家能更輕鬆進行基地規劃、建造、遷移和帕魯派遣。 《幻獸帕魯世界》預計在2026年推出，詳細的上市時程、遊戲細節還待公布。
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《幻獸帕魯》官方表示，Garena正在開發中的《幻獸帕魯世界》，是把PC平台《幻獸帕魯》的生存、收集帕魯玩法，搬上手機，讓玩家透過手機也能加入《幻獸帕魯》的世界。《幻獸帕魯世界》在原作上加入新的敘事元素，並擴展為大型多人線上遊戲。
《幻獸帕魯》是一款開放世界遊戲，玩家們要在開放世界中，和名為「帕魯」的生物一起為了生存努力，玩家可透過帕魯建造、採集，和帕魯一起冒險。《幻獸帕魯世界》玩家也可以捕捉、培育帕魯，解鎖地圖全新區域，除了獨特的世界觀和主線故事外，《幻獸帕魯世界》會加入全新支線劇情，讓玩家體驗更深入的冒險。
《幻獸帕魯世界》以多人同樂為核心，可在遊戲中遇見其他玩家、一起組隊冒險、共建同居部落，參與各類合作與競技玩法，像是挑戰遊戲副本，或是激烈的PVP模式。喜歡休閒、輕鬆遊玩的玩家，也可以參觀其他玩家的基地，尋找稀有帕魯。
為了讓《幻獸帕魯世界》更符合手機裝置操作，將採用直覺、適合觸控操作的介面，也有一鍵操作的功能，讓玩家能更輕鬆進行基地規劃、建造、遷移和帕魯派遣。 《幻獸帕魯世界》預計在2026年推出，詳細的上市時程、遊戲細節還待公布。