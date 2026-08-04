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▲孟庭葦（如圖）與前夫張志鵬有一子「寶弟」，現在19歲就讀大一，不過她卻透露兒子沒有進軍演藝圈的打算。（圖／記者朱永強攝影）

孟庭葦因〈你看你看月亮的臉〉一曲爆紅，擁有動人歌聲及亮麗外型被封為「月亮公主」，因修佛淡出歌壇的她，一度傳出打算到印度出家，最後選擇在台灣過著茹素生活。今（4）日孟庭葦久違接受媒體訪問，透露現在定居在台南，平時不交際應酬，每天靜心打坐，之所以回歸歌壇，則是有師父告訴她「站在台上可以利益眾生，改變一個人的方向，用歌聲帶給更多人溫暖。」孟庭葦消失台灣歌壇逾20年，久違受訪她坦言面對人群會緊張，昨晚更因此小失眠。除了在中國舉辦巡演，孟庭葦表示目前住在台南，「因為我喜歡遠離大城市，步調比較慢」 ，另外她平時也不交際應酬，每天靜心打坐，讓心靜下來，更因此獲得巨大能量。被問到身體會有何特別反應？孟庭葦則分享一開始會覺得眼睛變得比較亮，再來就是精神非常好、不會犯睏，十分滿意現在的生活。自認與佛祖很投緣的她，過去也曾萌生出家的念頭，更為了修佛淡出歌壇，對此孟庭葦分享：「信仰對我來說，是支撐我唱下去的因素。」透露曾遇到一位很重要的師父，告訴她：「站在台上可以利益眾生，有人會因為你的歌聲改變人生方向，關在家念經、抄經文，能利益到的人太少，應該要重返歌壇，用歌聲帶給人溫暖。」這段話成為孟庭葦重返舞台的重要關鍵。另外，孟庭葦與前夫張志鵬有一子「寶弟」，她今也透露現在19歲，就讀大一，被問到現在可以談戀愛了嗎？孟庭葦笑回：「我隨時等他戀愛。」小時候經常出現在孟庭葦身旁的寶弟，因長相可愛引起關注，不過孟庭葦卻透露兒子沒有進軍演藝圈的打算，但卻也喜歡音樂、喜歡彈鋼琴，母子倆休假時常一起出遊，關係相當好。