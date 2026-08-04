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前總統蔡英文今（4）日特別赴台東與民進黨台東縣長參選人陳瑩與前立委劉櫂豪同框，更接任陳瑩競總主委，象徵綠營大團結。而結束後也在國民黨籍縣長饒慶鈴陪同下前往參觀台東博覽會，兩人互動熱絡。蔡英文表示，屬於不同的政黨，對政治看法也不盡然相同，但對一個地方的期待與發展，可以有共同方向，一個地方最好的發展，不是推翻過去，而是把做得好的事情繼續做好，把還沒完成的事情一起完成。蔡英文今日在縣長饒慶鈴等人陪同下參觀台東博覽會，兩人互動熱絡，蔡英文表示，大家一起喝著台東紅烏龍，一起聊台東的產業、文化和未來。儘管屬於不同的政黨，對政治的看法也不盡然相同，但對一個地方的期待與發展，可以有共同方向。蔡英文說，這幾年，縣長饒慶鈴帶領縣府團隊推動「慢經濟」，讓更多人看見台東的生活美學、農業、文化和觀光，也走出屬於台東的發展特色。而立委陳瑩多年來深耕台東，不只是中央和地方的重要橋梁，也是推廣台東農產的重要夥伴。今天聽縣長分享，無論是台北食品展還是東京食品展，只要推廣台東紅烏龍，常常都能看到陳瑩的身影。蔡英文說，一個地方最好的發展，不是推翻過去，而是把做得好的事情繼續做好，把還沒完成的事情一起完成。相信當大家把心思放在台東，不放在政黨，台東就會一步一步，走向更好的未來。