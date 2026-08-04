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▲艾莉兒（中）弟弟生日時，小翔（左）也到場祝福。（圖／翻攝自IG@eddiechi512）

超熱門綜藝節目《凹嗚狼人殺》有真情侶？老班底小翔、艾莉兒在節目中超自然互動，獲得了許多「CP粉」，沒想到有粉絲發現兩人交往過，不僅是學長學妹關係，過去還曾同框直播，女方家人的慶生派對中也時常出現小翔身影，可惜在三年、甚至更早之前就已經分手，讓許多後知後覺的粉絲直呼：「只能嗑過期糖了。」關於艾莉兒、小翔曾經交往的傳聞，早在2023年就有粉絲討論，在女星思宇的生日慶生會照片中，可以發現小翔與艾莉兒靠在一起，男方手還放在女方肩膀上；甚至追溯至2020年，兩人共同好友的IG上，也能發現兩人一起度過中秋節。除了好友生日派對以外，小翔也多次參加艾莉兒家人的聚會，艾莉兒弟弟慶生時，小翔也都有到現場一起合照，另外有粉絲發現2020年兩人曾一起直播，以及小翔IG出現不少艾莉兒照片，認為兩人交往痕跡其實相當明顯。不僅如此《娛樂百分百》替艾莉兒舉辦生日會時，小翔更曾公開送上祝福：「希望妳可以一直當妳的小公主。」因為他們在節目中互動超自然，還Cue自己是「曾經翔艾（曾經相愛）」CP，當時觀眾只以為是兩人在開玩笑，沒想到居然另有含意。根據了解，艾莉兒跟小翔認識是多年舊識，不僅是曾經的學長、學妹關係，小翔也擔任過艾莉兒的幕後攝影工作人員，戀情方面兩人沒認愛過。雖然兩人早在多年前就分手，艾莉兒也被目擊另有新歡，不過兩人在《凹嗚狼人殺》節目中的超有愛互動，至今仍然是粉絲津津樂道的話題。