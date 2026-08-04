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▲ 賴清德接見「史瓦帝尼王國總理戴羅素伉儷乙行」。（圖／總統府提供）

總統賴清德今（4）日下午接見「史瓦帝尼王國總理戴羅素（Russell Dlamini）乙行」，感謝史國在國際場域為台灣的國際參與發聲，展現對台灣的堅定支持。他表示，未來兩國將持續在能源、公衛、人才培育及產業發展等領域拓展交流合作，期盼開創更多互惠互助的成果，讓兩國邦誼穩固向前。賴清德致詞時，首先歡迎訪團來到台灣、來到總統府。他表示，今天上午和戴羅素總理一起出席凱達格蘭論壇，很高興能與大家進一步見面交流，尤其，戴羅素總理不僅出席論壇，更代表恩史瓦帝三世國王（King Mswati Ⅲ）發表專題演說，分享史瓦帝尼對國際情勢、民主治理及永續發展的觀點與看法，除了為這屆論壇帶來寶貴觀點，也讓台灣和史瓦帝尼能持續發掘未來合作的方向。賴清德並再次感謝史瓦帝尼恩史瓦帝三世國王對台灣的堅定支持。今年他出訪史瓦帝尼的行程，一度受到外力干擾而暫緩，隨後在恩史瓦帝三世國王和王母的協助之下，讓5月初的訪問能圓滿成功，這趟訪問行程除了讓他受益良多，同時讓國際社會看到台灣與史瓦帝尼王國堅定不移的友情，他也特別感謝戴羅素總理當時親自前往機場迎送，展現史瓦帝尼對台灣的重視，如今時隔三個月，戴羅素總理應他的邀請率團訪台，更再次印證兩國的深厚情誼。賴清德指出，台灣與史瓦帝尼一路走來始終相互扶持，在能源、公衛、人才培育及產業發展等領域，持續拓展交流合作，包括戰略儲油槽、「台灣產業創新園區」、「王家科學園區」等重要計畫，都是雙方攜手促進國家發展、創造人民福祉的重要成果；他提到，要再次感謝史瓦帝尼王國大力支持台灣的國際參與，不論是在去年聯合國大會，恩史瓦帝三世國王呼籲國際社會應正確理解聯大第2758號決議，並接納台灣參與國際事務，或是戴羅素總理在去年COP30氣候領袖峰會期間，為台灣參與全球氣候治理仗義執言，這些行動台灣人民都銘記在心。賴清德表示，面對國際情勢的快速變化，以及科技發展帶來的機會及挑戰，台灣將在既有合作基礎上，持續透過「榮邦計畫」與史瓦帝尼深化產業、公衛與數位轉型的交流，協助實踐發展願景，開創更多互惠互助的成果，讓兩國邦誼穩固向前。最後，祝福訪團訪問圓滿順利，亦請戴羅素總理向恩史瓦帝三世國王及王母轉達台灣的誠摯問候。戴羅素總理致詞時首先針對訪團昨晚抵台以來所受到的熱情款待表達誠摯感謝，很高興再次回到台灣這個他引以為傲的「第二個家」。他也向總統及台灣人民傳達來自恩史瓦帝三世國王及王母的誠摯問候與祝福，並表示，總統日前圓滿訪問史國並平安歸國，不僅重申兩國歷久彌新的友誼、長期鞏固的夥伴關係，也向國際社會展現台史關係的深厚與堅韌。戴羅素總理重申，史瓦帝尼政府及人民極為珍視與台灣政府及人民長期以來的堅實友誼與合作關係。多年來，台史夥伴關係為兩國人民帶來實際且深遠的利益，台灣透過獎學金、技術合作及能力建構計畫等措施提供史國支持，對醫療衛生、農業、教育及能源等領域發展做出重大的貢獻，尤其，台灣協助史國擴大電力供應，持續改善當地人民生活，也帶動經濟發展，他要表達感謝之意。戴羅素總理指出，恩史瓦帝三世國王持續致力深化兩國這段特別的關係，並對雙方共同取得的成果深感鼓舞。兩國的共同願景不僅是維持長久邦誼，更要將雙邊關係提升為具備政治韌性、經濟轉型、科技創新及造福兩國人民的現代戰略夥伴關係；他表示，作為彼此信賴的夥伴，台史兩國可望在貿易投資、創新、數位轉型、醫療衛生、教育、農業、再生能源及青年賦權等領域深化合作，建基於民主、和平、相互尊重與永續發展等共享價值的基礎上，相信雙方的夥伴關係將在未來世代持續蓬勃發展。