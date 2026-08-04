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一瓶可樂600日圓 原PO直呼價格超乎預期

網友一面倒力挺 「賣1000日圓都不奇怪」

高山補給成本高 富士山物價本就比平地昂貴

富士山近期話題不斷 「壽司郎外送員」攻頂也爆紅

在日本富士山頂買一罐冰涼可樂，究竟要付多少錢？一名日本網友近日分享，自己登上富士山後準備到自動販賣機買飲料，卻發現一瓶可樂售價高達600日圓（約新台幣120元），讓他忍不住驚呼「你敢相信嗎？」不過，貼文曝光後，多數網友非但不嫌貴，反而認為在高山上還能隨時買到飲料，已經相當「佛心」。綜合媒體報導，一名網友日前在社群平台X（舊稱推特）貼出富士山上的自動販賣機照片，表示自己原本想買瓶可樂解渴，看到價格後卻嚇了一跳，「昨天想在富士山山頂買可樂，結果竟然這麼貴？你們看看這個價錢，真的能相信嗎？」照片顯示，販賣機內的瓶裝可樂每瓶售價600日圓。原PO表示，自己過去也曾攀登其他山岳，相較之下，仍認為這個價格偏高。不過，許多網友看完後卻紛紛替販賣機「平反」，指出飲料要送上富士山並不容易，除了運輸成本，還得考量機台供電、補貨及維修等問題，能在山頂買到一瓶冰涼飲料，本身就已經相當難得。有網友留言表示，「可樂又不會自己從地裡長出來，都是有人辛苦運上去的」、「光是山頂有一台自動販賣機，就應該心存感激」、「把運輸、電力和維修成本算進去，賣1000日圓也不奇怪」。也有人指出，富士山頂的可樂價格多年來並未明顯上漲，「40年前大概就賣500日圓，現在只漲了100日圓，已經非常有良心」。另有登山客回憶，自己曾在山頂喝過可樂，形容那是「人生中最好喝的一罐」。還有經常參加演唱會的網友開玩笑說，日本部分Live House的低消飲料就要600至700日圓，餐廳內一杯汽水也可能超過600日圓，「這樣比較下來，富士山頂的可樂根本超便宜」。事實上，日本自動販賣機遍布各地，即使是山區或偏遠景點也不罕見，但商品售價會隨運輸及維護難度有所調整。富士山作為日本最高峰，海拔超過3700公尺，物資補給遠比平地困難，因此山屋、餐飲及飲料價格通常較高。近日富士山也因另一段趣味畫面引發討論，有登山客拍到一名裝扮成壽司郎外送員的男子，手捧壽司一路往山上攀登，被網友笑稱是「死亡擱淺真人版」。不過，這名男子其實是一名熱愛登山的上班族，每次登山都會換上不同造型，並非真的執行外送任務。