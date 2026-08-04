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今（115）年5-6月期統一發票已於7月25日開獎，財政部今（4）日公布中獎清冊，其中1000萬元特別獎有18張發票中獎，200萬元特獎則有22張發票中獎，其中有7張消費金額不到百元，而且大部分都是買飲料，有人在統一超商花10元買奶茶，也有人在桃園平鎮的自動販賣機花25元買瓶裝水、在新北市新莊區中正路清心福全花36元買茶飲及新北市新莊區復興路台茶1號花55元買飲料，均幸運抱走200萬元。根據7月25日開出的今年5-6月期統一發票中獎號碼，特別獎1000萬元中獎號碼為「38548029」，特獎200萬元中獎號碼為「10138845」，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定的發票，可兌領特別獎及特獎的中獎發票分別為18張及22張。財政部也在今日公布中獎清冊，其中200萬元特獎有22張發票中獎，其中7張消費金額不到百元，包括在桃園市桃園區文中路747號7-ELEVEN買飲品10元、在桃園市平鎮區莒光路25號販賣機花25元買瓶裝水、新北市新莊區中正路516號之36的清心福全消費36元、新北市新莊區復興路1段216號1樓台茶1號55元買飲品、花蓮縣花蓮市林森路258號1樓7-ELEVEN花60元買飲品、高雄市苓雅區文橫二路52號1樓macu麻古茶坊花76元買飲品、台中市外埔區水美路61號1樓Hi-Life萊爾富97元買食品。至於消費金額最高則是在屏東縣屏東市中山路168號3樓萬佳人力仲介支付1500元服務費，再來是在App Store支付1280元訂閱費、在南投縣埔里鎮樹人路225號福懋加油站FORMOSA加油1240元、在台南市柳營區果毅後60之12號加油1000元。另外，也有人支付桃園市平鎮區延平路台灣自來水公司416元水費、苗栗縣頭份市民族路111號吳家鴨香飯消費355元、新竹市東區民主路64號1樓水哥笠禾消費285元、宜蘭縣宜蘭市舊城南路2-3號KFC消費162元、台中市西屯區台灣大道4段1650號杏一medFirst的Hi-Life萊爾富櫃檯消費272元。財政部賦稅署提醒，今年5-6月期中獎統一發票領獎期間為8月6日至115年11月5日，使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定自動匯款領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；開獎後列印出中獎電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯者，透過該兌獎APP只能兌領五獎、六獎、雲端發票專屬獎800元獎及500元獎。