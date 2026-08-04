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威加委託製油 食藥署：陳姓農民提供苦茶籽實際來源存疑

國內多家苦茶油一級致癌物超標，源頭多數是來自嘉義「源春製油廠」，而衛福部長石崇良日前指出，原料可能是中國進口。食藥署今（4）日表示，會同嘉義縣衛生局前往源春製油廠查核，發現其自製苦茶油為中國輸入，檢驗結果合格；另外國際機能公司、永豐餘委託代工的產品茶籽則是由委託者供應或聲稱向國內小農收購，因為沒有明確資料，因此報請檢察機關偵辦。食藥署南區管理中心主任魏任廷說，爆出源春製油廠事件當天和隔天，食藥署聯合地方衛生局至現場查核，帶回現場庫存苦茶油，為源春製油廠自製，檢驗後確認苯駢芘符合規定。另外，源春製油廠協助透過威加委託的永豐餘代工製油，魏任廷說明，與源春自製的油品為不同源頭的茶籽，是向在地小農收購後，提供源春製油廠，為「陳姓農民」的茶籽，但該位農民的苦茶籽是向他人收購，卻沒有明確的佐證文件，因此也對實際來源存疑，衛生單位報請檢察機關偵查。魏任廷提到，針對食用油品業者相關稽查專案，會因應近期事件擴大辦理，除了國內油品製造者外，包括較小型的「前店後廠」形式製作油品，也會委請國內專業團隊進場輔導。