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▲台灣電力公司鳳山區營業處舉辦台電排球Fun電營活動，有330位學童及家長與會。(圖／台電公司鳳山區營業處提供)

▲開球儀式，由與會人員自舞台拋出象徵希望與活力的大球，台下學員則齊心協力滾動大球，共同為高雄地區為期5日的台電排球Fun電營活動揭開序幕。(圖／台電公司鳳山區營業處提供)

▲台電屏東區營業處處長仇忠銘(站立者)致詞。(圖／台電公司鳳山區營業處提供)

▲台電公司鳳山區營業處人員在現場推廣台灣電力APP及節能宣導活動。(圖／台電公司鳳山區營業處提供)

台灣電力公司鳳山區營業處於今(4)日，在高雄市鳳山區福誠高中多功能綜合運動場，舉辦台電排球Fun電營活動，吸引近330位學童及家長熱情參與，一同揮灑汗水、歡度充滿活力的暑假。台灣電力公司鳳山區營業處台電排球Fun電營活動，是由台電公司鳳山區營業處處長黃明舜與屏東區營業處處長仇忠銘共同主持，有330位學童及家長與會。台電公司鳳山區營業處處長黃明舜表示，台電公司舉辦台電排球Fun電營活動，已邁入第10年，開球儀式，由與會人員自舞台拋出象徵希望與活力的大球，台下學員則齊心協力滾動大球，共同為高雄地區為期5日的台電排球Fun電營活動揭開序幕。黃明舜說，台電排球Fun電營活動，不僅在課程中融入節電宣導，達到寓教於樂的效果，更有台電國手級球星親自指導，讓學童盡情享受運動樂趣、開心Fun電。台電屏東區營業處處長仇忠銘指出，台電公司長期投入體育發展，希望透過Fun電營持續扎根基層體育，培養孩童對球類運動的興趣，並從團隊合作中學習互助、包容與尊重，養成良好的品格、運動家精神及球場禮儀，留下充實又難忘的暑假生活回憶。台電公司鳳山區營業處人員也在現場推廣台灣電力APP及節能宣導，鼓勵民眾下載「台灣電力APP」掌握自身用電情況，更能線上繳費享受不用出門就能使用台電各項便利服務，此外，也透過有獎問答與互動遊戲的方式，向學童宣導節電小知識，將節能減碳與永續環保理念融入日常生活，讓學童在快樂打球之餘，也能建立正確用電觀念，成為節能減碳的小尖兵。