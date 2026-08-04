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擁有「港版瑤瑤」之稱的女星林芊妤（Coffee），2014年曾被拍到跟富少進去身障廁所，30分鐘後才出來的「廁所事件」，當年她因為照片陷入輿論風暴，還遭TVB電視台解約，事業受到嚴重影響。近日她接受港媒專訪，首次回應當年的事件內幕，表示自己那時候喝得太醉，朋友只是扶自己到廁所吐，沒想到開門後看到了大批媒體在門口守候。根據《香港01》報導，林芊妤透露，2014年的她正處於感情低潮，因醫生男友出軌深受打擊，常靠喝酒麻痺情緒，那時也認識了富二代林知譽。事發當晚，林芊妤與朋友相約喝酒，不過卻醉到不省人事，林知譽就陪著她到百貨公司的身障廁所休息、嘔吐，兩個人在廁所待了大概30分鐘，沒想到開門後卻看到了大批狗仔守在門口，讓她原地嚇瘋，回家後跟家人說：「我被拍了。」因為當時的林芊妤年紀還小，並不覺得事件會上新聞，因此並沒有事先告知公司，事件曝光後，她被公司緊急召回開會，她回憶，當時高層直接說公司無法繼續錄用她，只給了她一張2萬4000港幣（約台幣9.9萬元）的支票就解約趕出公司。林芊妤表示，事件爆發後她承受了巨大壓力，導致免疫失調並罹患硬皮症，全身出現白斑，一度需要靠藥物才能入睡；不過，她並沒有因此放棄，轉型投入健身影片創作，如今YouTube頻道已超過183萬訂閱，她也在8年前找到了真愛並結婚，目前育有孩子，生活回歸平靜。