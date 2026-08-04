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日本京都知名古寺「高台寺」的塔頭「岡林院」，3日傍晚突然發生火警，400年歷史的岡林院被燒毀，所幸未造成任何人員傷亡。值得注意的是，高台寺住持在兩年前曾透露寺院遭受觀光公害，甚至還曾被中國遊客恐嚇。根據每日新聞與MBS報導，昨（3）日晚間 6 時 30 分左右，高台寺正在舉行活動，活動相關人員向消防單位通報指出，「月真院方向冒出黑煙。」根據消防部門表示，當局共出動 29 輛消防車等車輛前往救援，火勢在約 30 分鐘後被撲滅。然而，高台寺塔頭寺院「岡林院」一棟佔地約 120 平方公尺的木造兩層樓接待所已全數燒毀。這起火災並未造成人員受傷。高台寺與豐臣秀吉的妻子北政所「寧寧（ねね）」淵源深厚，而岡林院則緊鄰充滿石板路風情的熱門景點「寧寧之道（ねねの道）」，也是現存最古老的塔頭，以青苔庭園而聞名，平時也有不少遊客到訪。火災現場距離京阪祇園四條站東側約 800 公尺，為寺院與餐飲店林立的知名觀光區。在附近餐廳工作的一名男員工表示，「當時看到大量黑煙不斷往上冒才發現失火，現場許多觀光客與民眾聚集，引發不小的騷動。」值得注意的是，高台寺岡林院在2024年10月時曾發生過寺院內的橋樑欄杆遭到外國觀光客破壞。甚至有旅客將喝完的飲料容器直接丟在地上。全日本新聞當時報導，住持青山公胤當時曾透露自己甚至遭中國觀光客恐嚇，他透露，近來勸阻一輛停在參道、導致通行受阻的車輛，請對方將車子停在附近停車場時，沒想到對方竟然暴怒，更回嗆「我不是白牌車」，甚至還出言威脅，對住持說「我要殺了你」之類的話。此外，由於高台寺岡林院明確禁止為商業用途進行未經許可的拍攝，卻仍看到中國籍的遊客擺姿勢拍照，而負責拍攝的似乎是專業攝影師。寺院住持青山公胤回想當時情況，表示自己前去提醒，向他們告知「這裡不可以拍照，請不要這樣做」，沒想到居然遭到他們回嗆「（日本）馬上就要變成中國的一部分了，如果還擺出一副高高在上的態度，會被消滅哦。』」