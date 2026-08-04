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▲H2O Hotel 全新打造的港都酒吧 「打狗熱 Takao Fever」，除了視覺上的強烈衝擊，在餐飲上也別出心裁。（圖／H2O Hotel 提供）

▲此次專案安排入住THE AMNIS然一酒店每層樓僅一間的「御心侶驛」港景房。（圖／高雄THE AMNIS然一酒店提供）

高雄暑假旅遊熱度持續升溫，不僅夜生活迎來全新亮點，旅宿市場也推出跨城聯賣新玩法。H2O Hotel全新頂樓酒吧「打狗熱 Takao Fever」正式開幕，以港都熱情打造夜間新地標；THE AMNIS然一酒店則攜手墾丁華泰瑞苑推出「南境漫旅・雙城聯賣」住房專案，串聯港灣藝術與國境之南山海風光，從白天到夜晚、從城市到自然，展現南台灣多元旅遊魅力。H2O Hotel 全新打造的港都酒吧 「打狗熱 Takao Fever」，以高雄舊稱「打狗」為名，除了視覺上的強烈衝擊，在餐飲上也別出心裁，東南亞經典料理沙嗲烤肉串外，推出印尼經典的加多加多沙拉、新加坡及馬來西亞常見的咖椰吐司等特色餐點，更狂放推出重達 1 公斤的泰式「火山排骨」及「爐烤肋眼牛排」 ，另外也推出了「打狗熱特調」將滿足每一位饕客的味蕾，讓賓客彷彿置身熱帶島嶼，不只食慾滿足更在微醺之中感受高雄魅力。為了與高雄的陽光直球對決，只要當日高雄氣溫超過33°C，入場即贈迎賓沙瓦一杯，此外泳池不再只是裝飾，H2O Hotel 打狗熱邀請所有客人跳入透明泳池一起解暑。開幕期間更祭出限時狂歡，每日 18:00 至 21:00 享「啤酒全品項買一送一」。高雄THE AMNIS然一酒店首度攜手隱身墾丁國家公園的華泰瑞苑，共同推出「南境漫旅・雙城聯賣」住房專案，專案自8/3起限時銷售10日，至8/12止，適用入住期間則延續至12/29，內容包含THE AMNIS然一酒店御心侶驛港景房一晚，及華泰瑞苑海景客房一晚，兩館住宿皆含雙人早餐，並加贈5,000點萬豪旅享家會員點數。無論規劃盛夏海岸假期、初秋慢旅，或歲末之前的南方小旅行，皆能在一趟旅程裡，感受城市與自然交會的不同節奏。