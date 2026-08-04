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立法院審查今年度總預算，然公共電視捐贈預算遭提案刪除、凍結共計約10.2億元，引發譁然。7月30日公視相關單位共53位一線製作人發起連署，呼籲立委勿凍刪，連署已經超過10萬人，包括金鐘影后柯佳嬿也連署。不過稍早立法院協商時，藍白黨團仍堅持，最終保留送黨團二輪協商。公視的刪凍提案，包括白委蔡春綢、羅智強、羅廷瑋提案凍結1億，翁曉玲與林沛祥提案砍2185萬並凍結2億元；王鴻薇和林沛祥提案砍1000萬；羅智強、謝龍介和葉元之提案砍5000萬並凍結30%（約6.2155億元）；民眾黨團總召陳清龍提案凍結2000萬，總計凍結9.4155億元、砍8185萬（共約10.2億）。立法院長韓國瑜今主持協商，談到公共電視捐贈預算遭提案刪除、凍結，國民黨團都表示保留，而到了白委蔡春綢的案子時，她說，公視董事會遴選沒有和部長李遠達成共識，若李遠將董事會產生，就會解凍。文化部長李遠則說，已經推出適當人選，但國民黨推出的8個審查委員都辭職，所以5月3日行政院已經發函給立法院，希望重新產生8位評審，重新組成委員會不是文化部可以做到的；不過蔡春綢仍堅持保留。民進黨團幹事長范雲則聲援公視，稱公視跟英國的BBC、日本的公共電視相比，台灣的經費已經不夠，蔡春綢的理由罪不在文化部，也絕對不在公視，若真關心人選產生出現困境，可以了解最近一次審查委員退出的，比較多是藍白的委員，而李遠先前提出非常多中性的董監事人選，結果沒有人通過，現在進入非常難提名的狀況，現在懲罰公視跟支持公視的人，相關的連署64小時超過10萬人，請藍白為了公視不要刪凍。不過解釋完，民眾黨團總召陳清龍仍堅持保留。