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為鼓勵民眾購物消費索取統一發票的良好習慣，以掌握稅源，增裕稅收，財政部自100年1-2月期起統一發票開出新台幣1000萬元特別獎1組，截至今（115）年3-4月期累計92期，可兌領特別獎的中獎發票共有1284張，已兌領972張，創造了972位千萬富翁，不過，加計5-6月期開出的18張千萬獎及3-4月期還有5張特別獎未兌領，合計還有23位千萬富翁還沒現身。財政部賦稅署說明，今年5-6月期統一發票獎金1000萬元特別獎中獎號碼已於7月25日開出，特別獎中獎發票有18張，領獎期間為今年8月6日至今年11月5日，連同今年3-4月期仍在領獎期限至9月7日內的5張未領千萬元特別獎發票，合計有23個特別獎等待中獎民眾領取。至於今年3-4月期統一發票中1000萬元還未領的5張發票，消費地點及金額也公開包括在App Store花200元買應用程式、在桃園市桃園區桃鶯路263號1樓三媽臭臭鍋消費230元、桃園市大園區和平西路1段272、276號1樓7-ELEVEN花45元買飲品、在台中市大雅區科雅路19號全家Family Mart花21元買飲料、在台中市南屯區惠文路499號全家Family Mart消費39元。賦稅署也提醒，中獎人若於開獎前已完成載具歸戶，即可透過財政部統一發票兌獎APP領獎，還可節省4萬元印花稅稅款；紙本發票中獎者，請於領獎期限內向第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社、連江縣農會信用部等實體領獎據點兌領獎金。賦稅署也特別呼籲，為避免錯失領獎先機，民眾可下載「財政部統一發票兌獎APP」，申請或綁定手機條碼，透過該兌獎APP將各式載具完成歸戶及至財政部電子發票整合服務平台設定領獎帳戶，或中獎時直接使用該兌獎APP即時領獎，獎金絕不會漏接。此外，公用事業帳單也可以使用行動支付繳納並綁定手機條碼儲存發票，中獎時亦可透過統一發票兌獎APP即時領獎，一舉數得，好處多多。