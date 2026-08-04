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木刺卡喉近4公分 長途飛行中忍痛自行吐出

聲帶留下疤痕 靠聲音工作的職涯受衝擊

提告求償醫療費與收入損失 新航：不便評論

招牌沙嗲成訴訟焦點 機上餐安全再受檢視

新加坡航空（Singapore Airlines）爆發飛機餐爭議！一名曾紅遍泰國、如今活躍於國際的知名瑜伽教練兼歌手史密斯（Briohny Smyth），控訴搭乘新航商務艙時，誤吞雞肉沙嗲竹籤斷裂的木刺，導致約3.8公分長的木片卡在喉嚨，不僅造成劇烈疼痛、嗆咳，更留下聲帶受損及疤痕，嚴重影響她以聲音維生的工作，因此向航空公司提起訴訟，要求賠償醫療費、收入損失及精神慰撫金。綜合亞洲網、People等外媒報導，44歲的史密斯擁有泰國與澳洲雙重背景，13歲時便以歌手身分出道，首張專輯即創下白金銷售成績，一度是泰國家喻戶曉的童星。之後她淡出演藝圈，轉往美國洛杉磯發展，成為知名瑜伽教練、健康講師及公開演說者，在Instagram擁有超過36萬名粉絲，2011年參與拍攝的一支瑜伽影片更累積近1600萬次觀看。根據向美國加州中區聯邦地方法院提出的民事訴訟，事件發生於2024年7月28日。當時史密斯搭乘新加坡航空SQ36班機，從新加坡飛往洛杉磯，在商務艙享用機上招牌雞肉沙嗲時，不知情地吞下一截從竹籤斷裂脫落的木刺。訴狀指出，這根約3.8公分長、邊緣尖銳的木刺卡在她的喉嚨，讓她瞬間感到劇烈疼痛，並出現猛烈咳嗽及窒息感。她在長途飛行途中花了相當長時間試圖將木刺排出，過程中承受極大的身體痛苦與心理壓力，最後才成功將木片吐出。不過事件並未因此落幕。史密斯表示，此後數月持續出現喉嚨不適、聲音沙啞、聲帶容易疲勞、喉部緊繃，以及長時間說話或唱歌就會疼痛等症狀。耳鼻喉科醫師檢查後認為，她的聲帶已留下疤痕及創傷，傷勢與尖銳異物造成的損傷相符，目前仍持續接受治療與追蹤。史密斯在訴狀中強調，自己當時只是正常食用航空公司提供的餐點，並沒有任何疏失。由於她目前身兼歌手、瑜伽教師、健康教育講師及公開演說者，工作高度依賴聲音，因此聲帶受傷已直接衝擊職業生涯與收入來源。除了聲音功能受損外，她也表示，這起事件讓自己對用餐及搭飛機產生焦慮，留下心理陰影。她因此向法院請求陪審團審理，並要求新加坡航空賠償過去及未來醫療費用、收入與工作能力損失，以及精神損害賠償，相關金額將由法院認定。新加坡航空則回應，由於案件已進入司法程序，不便對訴訟內容發表評論。報導指出，沙嗲（Satay）是新加坡航空最具代表性的機上餐點之一，以炭烤雞肉或羊肉串搭配花生醬聞名，也是頭等艙及商務艙長程航班的招牌前菜，深受不少旅客喜愛。不過，這起意外也讓飛機餐安全問題再次受到關注。近年來，航空公司因機上餐點引發訴訟並非首例。去年一名對甲殼類嚴重過敏的美國醫師，便因搭乘新航時誤食含蝦餐點而提告；美國廉航捷藍航空（JetBlue）也曾遭乘客控告，原因是一份冰淇淋三明治過於堅硬，導致牙齒斷裂，最後還得緊急拔牙。