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▲Hebe（左）否認合體開唱的消息，讓許多粉絲看了失望直呼：「好扎心的回覆呀。」（圖／Ella IG）

S.H.E自2001年成軍後，唱紅多首代表作，是華語樂壇最具代表性的女子天團之一，2018年完成17周年紀念演唱會後便各自發展，鮮少在舞台上合體。近日傳出S.H.E將於明年3、4月在台北大巨蛋開唱，消息一出讓大批粉絲期待，更有人在Hebe（田馥甄）的貼文下留言：「She有要開大巨蛋嗎 姐姐。」對此本人罕見回應：「沒有耶。」讓不少人看了失落。Hebe根據《鏡報》報導，S.H.E傳出已順利敲定明年3、4月台北大巨蛋檔期，且早在2025年底便與華研談妥合作模式。三人暌違8年有望舉辦大型專場演出，華研表示：「不回應。」未證實也未否認消息，讓許多粉絲期待不已。不過，今日Hebe更新IG貼文，有網友在貼文留言區發問：「She有要開大巨蛋嗎 姐姐。」對此本人罕見回應：「沒有耶。」並附上尷尬笑的表情符號。Hebe否認合體消息，讓許多粉絲看了失望說：「你撤回吧馥甄」、「可以有嗎」、「做了一個晚上的夢落空了」、「今年沒有，明年有嗎」、「好扎心的回覆呀」、「那小巨蛋也可以」、「沒關係我們再等等。」事實上，今年Ella生日時，於社群平台分享慶生畫面，好姐妹Selina與Hebe站在她身後高舉雙手轉圈，接著3人一同在頭頂比出大愛心，Ella表示「勁寶指定動作：有機會喔～（有誰知道是什麼梗？）」讓不少人猜測是在暗示S.H.E未來有機會再度合體，掀起熱議。