台灣北部海面、東北部海面。

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白海豚最新暴風侵襲機率出爐！新竹以北突破3成

▲據中央氣象署今（4）日下午2時公布的最新「120小時颱風暴風侵襲機率」顯示，目前基隆市已經高達38%，雙北、桃園、宜蘭也都突破3成。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

「颱風暴風侵襲機率」是什麼意思

白海豚颱風周五有機會發海警！警戒範圍曝光

台灣北部海面、東北部海面

▲央氣象署預報員黃恩鴻表示，預估週五下半天白海豚暴風圈可能會碰觸到台灣海警範圍，可能會發布海上颱風警報。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

第13號颱風白海豚颱風持續朝西前進中，中央氣象署表示，白海豚在8月7日(週五)起將逐漸通過琉球附近海面並朝東海南部至臺灣北部海面移動，屆時會是最靠近台灣的時候。根據氣象署最新公布的「120小時颱風暴風侵襲機率」顯示，目前基隆、台北、新北、桃園、宜蘭、連江等縣市皆已突破3成，同時預報員也公布了警戒範圍。週五下半天白海豚暴風圈可能會碰觸到台灣海警範圍，主要為據中央氣象署今（4）日下午2時公布的最新顯示，目前基隆市高達38%，為全台灣最高的地區；其次依序為台北市36%、新北市35%、宜蘭縣34%、桃園市33%、連江縣32%，其餘縣市則都未滿3成。颱風暴風侵襲機率是指未來120小時「颱風七級風暴風」侵襲該處的機率，例如：某縣市的颱風暴風侵襲機率80％，即代表該縣市在預測時間範圍內，在過去五年氣象署官方預測類似路徑100次之中，颱風七級風暴風侵襲該處之案例有80次。中央氣象署預報員黃恩鴻表示，預估週五下半天白海豚暴風圈可能會碰觸到台灣海警範圍，可能會發布海上颱風警報，主要為，颱風在週末最接近、影響台灣。氣象署補充，白海豚後續預測路徑雖然有北轉趨勢，但其暴風半徑仍約有300公里或以上，對台灣天氣影響還是較大。