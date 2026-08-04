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P. LEAGUE+（PLG）臺北富邦勇士今日正式宣布，陣中後衛吳永盛合約期滿離隊。球團表達由衷感謝，致謝吳永盛效力3個賽季期間對團隊的付出與堅韌的拚戰精神，並誠摯祝福他未來職業生涯發展順利。吳永盛於2023年正式加盟臺北富邦勇士，效力球隊的3個賽季期間，始終維持高度專業態度投入訓練與賽事。場上的他憑藉穩定的防守與進攻拚勁，為團隊注入豐沛能量；場下則扮演凝聚隊友向心力的重要角色，無論在球場內外都留下了寶貴且深刻的貢獻。富邦勇士球團表示：「吳永盛自2023年加入球隊以來，效力三個賽季，始終秉持專業態度投入訓練及比賽，以穩定的表現、堅韌的拚戰精神，為球隊帶來正面能量。感謝吳永盛在效力期間對團隊的付出，祝福永盛未來一切順利，持續發光發熱。」現年29歲的吳永盛出自金華國中，曾在101學年度率隊奪得JHBL國中籃球聯賽冠軍並拿下MVP。國中畢業後遠赴美國發展，後獲得NCAA一級沙加緬度州立大學籃球獎學金，寫下臺灣本土球員旅美新頁。職業生涯方面，吳永盛曾效力東南亞職業籃球聯賽（ABL）寶島夢想家，並於2019年投入中國男子籃球職業聯賽（CBA）選秀，先後加盟上海大鯊魚與新疆廣匯。2021年重返臺灣職籃後，於2023年正式落腳富邦勇士。在PLG的5個賽季中，吳永盛共出賽129場例行賽，生涯累積676分、248籃板、210助攻與101次抄截。隨著合約期滿劃下句點，吳永盛將以自由球員身份尋求新東家。