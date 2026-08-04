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現實生活比漫畫更狗血！日本一名25歲前女偶像的人生際遇，簡直是活生生的少女漫畫翻版。她在高中時期對自己的班導師一見鍾情，隨後展開一場長達3年的猛烈追愛攻勢。儘管老師起初不斷閃躲拒絕，但她畢業後依舊死心塌地、不離不棄，最終成功打動對方芳心，兩人克服16歲的懸殊年齡差，修成正果、步入婚姻。日本綜藝節目《無法沉默的女人們 season3》（ダマってられない女たち season3）近日深入專訪了這對相差16歲的夫妻，分別是現年41歲的丈夫慎一，以及25歲的妻子亞希。亞希在節目中透露，剛升上高中沒多久，自己曾因身體不適突然倒下，當時擔任班導師的慎一在旁悉心照料，讓她瞬間陷入愛河，也就此展開一段長達數年的猛烈追求行動。為了讓老師注意到自己，亞希可說是使出渾身解數。她不只偷偷在班級點名冊上寫下「最喜歡老師了」，還特地準備了一款瓶身喝完後會浮現「喜歡」字樣的特製可樂送給對方，甚至親手做了愛心形狀的漢堡排便當，處處展現滿滿心意。最誇張的一次，是亞希在國語課朗讀作文時，當著全班同學的面公開喊話：「我將來想成為老師的新娘。」這番大膽告白讓在場師生都嚇了一跳，也徹底展現她對這段感情的認真程度。面對學生如此熱烈的追求攻勢，慎一在節目中苦笑回憶當時心境：「我當時完全沒想過要跟學生談戀愛，心裡只想著『拜託妳快點放棄吧』。」就連亞希在畢業典禮當天鼓起勇氣再次告白，也同樣被他婉拒。不過，亞希並未因此打退堂鼓，畢業後仍持續與慎一保持聯繫、噓寒問暖。慎一坦言，這樣的感情原本以為會隨著畢業逐漸淡去，「沒想到她的心意始終如一，這件事真的讓我很震驚。」最終，他被亞希多年如一日的堅持與真心打動，選在亞希生日當天主動告白，兩人相識滿7年後正式攜手步入禮堂，如今已育有一名孩子，家庭幸福美滿。現場來賓聽完這段真實故事後，忍不住齊聲驚呼：「這根本就是少女漫畫的劇情吧！」主持人剛力彩芽也心有戚戚焉地表示：「喜歡一個人真的藏不住，眼神總會忍不住一直追著對方跑，我完全能懂她當時的心情！」這段橫跨16歲年齡差、耗時7年才終成眷屬的師生戀故事，也讓不少網友直呼被這份純愛感動不已。