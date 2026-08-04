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▲為了讓消費者能優先挑選到心儀的熱門好物，活動於7日開幕首日規劃「首購封場會」，開放民眾搶先進場挖寶。（圖／業者提供）

▲日曜天地OUTLET重磅祭出BAO BAO歷史新低7折優惠，創下該品牌前所未有的超殺折扣。（圖／業者提供）

愛包族引頸期盼的日曜天地OUTLET「NG名牌包搶購會」，將於8月7日至8月31日登場。今年擴大規模，集結超過萬件國際精品、輕奢包款及行李箱，全面下殺1.2折起，不僅吸引中部在地民眾關注，更有許多外縣市消費者早已揪親友、甚至「包車」，準備大舉掃貨。日曜天地OUTLET指出，本次搶購會陣容豪華，網羅了 GUCCI、BURBERRY、LONGCHAMP、Chloé、Coach、Marc Jacobs、MICHAEL KORS、BALLY、YSL、Tory Burch 等一線與輕奢國際品牌外，一樓精品包專櫃也將同步推出限量優惠款。由於全年僅此一檔，熱門款式數量有限、售完為止，往年皆吸引大批民眾從北、中、南專程前來尋寶。「NG包」品質究竟如何？業者說明，所謂NG包大多僅是外觀帶有輕微的污漬、壓痕、摺痕、展示痕跡，或是缺少原廠防塵袋等非核心瑕疵，商品的實際功能與正常使用完全不受影響，但價格卻大幅下修，對於想嘗試入門精品、尋找日常百搭通勤包，或是希望以有限預算擴充個人包包收藏的消費者來說，這可說是絕佳的入手機會。值得一提的是，今年重磅祭出BAO BAO歷史新低7折優惠，創下該品牌前所未有的超殺折扣。除此，今年搶購會也首度跨界引進多個人氣話題品牌。例如深受年輕族群喜愛的韓國簡約實用品牌、主打機能護脊的書包，以及專為小資族設計的輕量百搭日常包款現場同時備有多款人氣旅行箱同步優惠，促銷範圍從精品肩背包、通勤包、學生書包一路延伸至旅行用品，品項更加完整豐富，一次滿足各年齡層與不同的生活使用需求為了讓消費者能優先挑選到心儀的熱門好物，活動於7日開幕首日規劃「首購封場會」，開放民眾搶先進場挖寶。由於高人氣品牌與特殊款式往往在開檔前幾天就被內行買家搶購一空，許多熟門熟路的「包包控」早已鎖定首日行程，準備第一時間到場卡位。