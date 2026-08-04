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非洲豬瘟中央災害應變中心今（4）日表示，農業部防檢署於8月2日接獲海巡署岸巡單位通報，金門縣金寧鄉慈湖海堤岸際沙灘發現1頭海漂豬隻屍體。金門防疫所接獲通報後，立即派員前往現場處置，送至農業部獸醫研究所檢驗，確認為非洲豬瘟陽性，目前正在進行病毒基因序列分析、比對。應變中心表示，自107年起迄今，國內海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性案例累計22例，114年發生2例，而本案例為今年第2例，「顯示海漂豬隨海流漂抵岸際的風險仍持續存在」，岸際巡查、即時通報及邊境檢疫均不可鬆懈。為因應此次海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，應變中心說明，金門防疫所依標準程序將發現地點半徑10公里內共21場養豬場列為管制健康訪視對象，於今日已完成所有豬場健康訪視工作，確認全部豬隻健康均良好。針對邊境檢疫，防檢署說明，已責成高雄分署金門檢疫站持續加強金門機場、港口及小三通旅運中心查驗，入境旅客行李落實100%X光檢查，並搭配檢疫犬組及人工查驗；同時加強金門返台旅客行李檢查，嚴防未經檢疫豬肉及其製品輸往臺灣本島及其他離島。應變中心提到，防檢署持續與海巡、海關、航警及航空站等邊境管制機關合作，加強高風險旅客、國際郵包、海運快遞及走私案件查緝，落實岸際巡查與疑似海漂動物即時通報。防檢署各分署將依轄區風險，持續強化旅客行李安檢、X光判讀、人工查驗及檢疫宣導，嚴守國境防線。應變中心提醒，為強化風險控管，今日已公告暫停金門地區豬肉及其加工產品輸往台灣本島及其他離島，至少須連續1週無疫情發生，始得解除相關管制措施。應變中心呼籲，民眾如於岸際發現疑似海漂豬隻或其他動物屍體，切勿接觸、搬動或自行處理，應立即通報海巡或地方動物防疫機關。旅客切勿違規攜帶豬肉及其製品入境；養豬場應落實人員及車輛門禁、進出消毒、場區環境清潔及異常死亡通報，共同防堵非洲豬瘟入侵，守護我國養豬產業安全。