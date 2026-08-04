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今井達也首度後援出賽 三局無失分、狂飆5K

先發控球大暴走 轉任後援首戰卻判若兩人

球評大讚滑球尾勁：實在太美妙

效力休士頓太空人的日籍強投今井達也，今（4）日對上多倫多藍鳥，於1：3落後下旅美生涯首度中繼登板，主投3局無失分，最後還連續飆出5次揮空三振，與15場先發、防禦率5.83相比，表現判若兩人，連球評傑夫·布拉姆（Geoff Blum）也讚嘆今井達也的滑球：「實在太美妙了！」今井達也本場於球隊1：3落後局面下，於第7局登場，順利投出3上3下。續投第8局，在2出局後面對同胞岡本和真，第4球用一顆87.8英里（約141.3公里） 滑球揮空三振對手，隨後在投手丘上發出怒吼。由於狀況極佳，教練團讓今井達也吃下最後一局，他也連續送出3次三振，從第八局1出局後，連續取得5次揮空三振，乾淨俐落收下3局無失分好投。今井達也本季轉戰大聯盟，開季以來雖先發15場比賽，但僅留下6勝4敗、防禦率5.83平庸成績，儘管K/9值高達11.05、但每九局也會出現6.14次保送，控球經常大暴走，因此確定於8月1日轉任牛棚。儘管這是今井達也轉任後援後首次登板，卻展現出一掃先前陰霾的精彩表現。根據當地電視台「Space City Home Network」官方X所公開的賽後聯訪，今井達也表示：「雖然有不太習慣的地方，但難得能夠登板，雖然當時處於落後局面，但我認為只要能拿到三振就能為球隊帶來勝機，今天能發揮出來實在太好了。」主播托德·卡拉斯（Todd Kalas）看到今井達也久違好表現，也讚賞道：「後援上場的今井展現強大的氣勢，岡本和真還盯著他看。」球評傑夫·布拉姆則形容今井達也滑球尾勁太美妙，給予高度評價。