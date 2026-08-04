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▲施工區域維持雙向各一車道通行，速限調整為30公里/小時。（圖／高市府捷運局提供）

高雄捷運黃線配合YC02標Y6車站施工，自115年8月6日起，本館路（40巷至和盛街）將調整交通維持措施。施工區域維持雙向各一車道通行，速限調整為30公里/小時，請行經該路段的用路人減速慢行，注意行車安全。捷運工程局表示，本次交維調整係因應人行道削減作業已順利完成，隨即辦理交通維持轉換。完成後，將接續進行本館路北側連續壁先期工程（含壁溝保護及導溝施作），逐步邁入車站主體施工階段；至於其餘路段，則會配合管線遷移進度分階段辦理交維轉換。為降低施工對市民日常交通的衝擊，捷運局已審慎規劃交維配置，除保留雙向各一車道外，亦增設完善的交通維持設施、警示標誌與導引措施，並安排交管人員現場指揮。施工團隊將嚴格落實工區安全管理、環境維護與交通疏導，隨時視實際車流適時調整措施，兼顧工程品質與道路順暢。捷運工程局特別提醒，本館路施工路段車道配置將配合工程需求調整，請駕駛人行經施工區域時減速慢行，遵循交通標誌、標線及現場指揮人員引導，切勿搶快或任意變換車道；如非必要，建議市民朋友提前規劃替代路線避開施工路段，以節省寶貴的行車時間。捷運黃線完工後，將有效串聯既有捷運路網，強化都會核心區與醫療、商業、生活據點的交通連結，提供市民更優質便捷的公共運輸服務。施工期間造成不便，敬請市民朋友體諒配合，與我們一同期待更完善的高雄捷運路網。