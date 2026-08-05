包租代管龍頭「兆基屋管」關係企業爆發百億公司債兌付危機！因兆基承辦全台近 3 萬件社宅，外界憂心租金與押金安危。民眾黨質疑住都中心圖利兆基 20 億元；花敬群反擊係依法招標，強調營運正常。前董座李建成澄清缺口為 8 億，兆基則發聲明強調財務獨立。《NOWNEWS今日新聞》整理事件始末與自保懶人包。
🟡兆基屋管是什麼？包租與代管差異一次看
「兆基屋管」由李建成與共同創辦人林佑任等人於 2009 年成立，宏碁（2353）自 2024 年起進行投資，目前仍持有逾 20% 股權，為第二大股東。兆基屋管目前是全台規模最大的包租代管租賃業者，業務涵蓋民間租賃、企業宿舍及政府「社會住宅包租代管」。包租代管主要分為兩種模式：
「代管」模式： 房東自行出租，由兆基負責代收租金、房屋修繕及協調房客事務。
「包租」模式： 屋管公司以「二房東」身分向房東承租房屋並保證租金，再轉租給房客管理。
兆基深耕社宅多年，目前承辦社會住宅高達 2.3 萬件（中央 8,000 多件、地方 1.5 萬件），加上關係企業寄居蟹承辦約 6,800 件，兩者合計占全台約 11 萬件社宅有效租約近四分之一。因市占率極高且獲宏碁集團入股背書，成為許多房東與租客長期信任的龍頭品牌。
🟡百億公司債風暴始末！前董座辭職拿股票抵債
這起財務爭議起源於兆基屋管的大股東與關係企業「趙姬投資」與「寄居蟹管理顧問」。兩家公司先前發行無擔保公司債（年利率最高達 9%），近日爆出無法依約兌付本金與利息。目前已有近 200 名投資人成立自救會尋求法律協助，傳出涉入金額龐大。
針對事件發展，前董事長李建成與兆基屋管分別對外回應：
前董座李建成個人聲明： 表示已辭去兆基所有職務，並澄清「趙姬投資」的公司債資金缺口為 8 億餘元而非外傳百億，正積極與債權人溝通清償方案，承諾負責到底。（先前曾提出以 1.6 萬張兆基屋管未上市股票抵債，但投資人因股票變現性與估值疑慮多持保留態度）。
兆基屋管公司官方四點聲明：
法人獨立： 兆基屋管為獨立公司法人，財務與營運獨立，客戶權益不受影響。
新團隊接管： 原董座李建成已於 7 月 29 日請辭，董事會於 7 月 30 日已推選新任董事長接管。
專注租賃服務： 秉持誠信經營，維護客戶權益並持續專注租賃本業。
客服專線： 設立免付費客戶服務專線（0800-666-444）供民眾洽詢。
🟡民眾黨指控圖利20億！花敬群反擊北市切割
事件爆發後，民眾黨團召開記者會，質疑國家住都中心包租代管標案年年由兆基與寄居蟹取得，累計狂拿政府約 20 億元服務費；更質疑花敬群過去曾公開提及與李建成為健行好友，有協助招攬募資、涉嫌圖利與利益輸送之嫌，要求北檢介入徹查。
針對指控，花敬群4日嚴厲譴責並澄清，國家住都中心皆依《採購法》公正招標，自己絕未介入評選；他強調僅參加過一次公開健行，絕非私人交情過密。花敬群更反擊，兆基自柯市府時期即為雙北與桃園的社宅主要廠商，「若有圖利是誰圖利，請民眾黨查清楚」。
台北市都發局則緊急澄清切割，表示兆基於 2026 年後即未再參與北市平台，北市目前包租代管主力為崔媽媽基金會，兆基在北市僅剩 303 件執行中的舊案，北市府已要求兆基說明財務狀況，並備妥其他廠商承接等配套退場機制。
🟡三萬戶租客與房東安危？花敬群強調啟動風險控管
由於兆基與寄居蟹承辦全台近 3 萬件社宅，外界極度擔憂房東收不到租金、房客押金遭挪用。國家住都中心董事長花敬群特別出面說明，提出三大重點安撫市場：
1. 個人外部糾紛，非公司營運缺口： 經初查，債務問題係兩位前董事長於外部成立之投資公司所致，非兆基屋管或寄居蟹租屋本業的營運資金缺口。
2. 社宅服務尚無異常： 盤點後兩家公司財務狀況安定，社宅包租代管業務運作正常，呼籲受服務的房東與房客安心。
3. 啟動保權銜接機制： 政府已啟動風險控管，若未來業者營運出現狀況，將由其他租賃公會與業者系統接手，確保服務絕不中斷。
🟡租金與押金安全嗎？房東租客自保指南一次看
針對包租代管業者的風險控管，理想好居住居管理聯盟創辦人 TODY 陶迪在臉書粉專分析指出，包租代管業者每天經手大量現金（租金、押金、修繕費），管理戶數越多，資金鏈與營運壓力越大。房東把房子交給業者本就承擔了租賃風險，絕不應再購買同體系發行的債權商品或投資方案，避免「租房與財務風險重疊」。
房產專家建議，房東與房客現階段可採取以下三招自保：
第一招：翻開合約確認模式
找出租賃契約，釐清自己屬於「包租」還是「代管」模式，並核對合約上的出租人、承租人與指定收款帳戶資訊。
第二招：留意帳戶變更通知
若收到要求「更換租金匯款帳戶」、「改匯個人私戶」或重新簽約等通知，切勿逕自匯款，務必先向原公所、住都中心或官方專線求證。
第三招：區分投資與租約
釐清「房屋租賃合約」與「公司債投資合約」為完全獨立之兩件事。若有參與相關債務投資，應尋求自救會或律師處理投資爭議，勿影響正常房屋租約之履行。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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「兆基屋管」由李建成與共同創辦人林佑任等人於 2009 年成立，宏碁（2353）自 2024 年起進行投資，目前仍持有逾 20% 股權，為第二大股東。兆基屋管目前是全台規模最大的包租代管租賃業者，業務涵蓋民間租賃、企業宿舍及政府「社會住宅包租代管」。包租代管主要分為兩種模式：
「代管」模式： 房東自行出租，由兆基負責代收租金、房屋修繕及協調房客事務。
「包租」模式： 屋管公司以「二房東」身分向房東承租房屋並保證租金，再轉租給房客管理。
兆基深耕社宅多年，目前承辦社會住宅高達 2.3 萬件（中央 8,000 多件、地方 1.5 萬件），加上關係企業寄居蟹承辦約 6,800 件，兩者合計占全台約 11 萬件社宅有效租約近四分之一。因市占率極高且獲宏碁集團入股背書，成為許多房東與租客長期信任的龍頭品牌。
這起財務爭議起源於兆基屋管的大股東與關係企業「趙姬投資」與「寄居蟹管理顧問」。兩家公司先前發行無擔保公司債（年利率最高達 9%），近日爆出無法依約兌付本金與利息。目前已有近 200 名投資人成立自救會尋求法律協助，傳出涉入金額龐大。
針對事件發展，前董事長李建成與兆基屋管分別對外回應：
前董座李建成個人聲明： 表示已辭去兆基所有職務，並澄清「趙姬投資」的公司債資金缺口為 8 億餘元而非外傳百億，正積極與債權人溝通清償方案，承諾負責到底。（先前曾提出以 1.6 萬張兆基屋管未上市股票抵債，但投資人因股票變現性與估值疑慮多持保留態度）。
法人獨立： 兆基屋管為獨立公司法人，財務與營運獨立，客戶權益不受影響。
新團隊接管： 原董座李建成已於 7 月 29 日請辭，董事會於 7 月 30 日已推選新任董事長接管。
專注租賃服務： 秉持誠信經營，維護客戶權益並持續專注租賃本業。
客服專線： 設立免付費客戶服務專線（0800-666-444）供民眾洽詢。
事件爆發後，民眾黨團召開記者會，質疑國家住都中心包租代管標案年年由兆基與寄居蟹取得，累計狂拿政府約 20 億元服務費；更質疑花敬群過去曾公開提及與李建成為健行好友，有協助招攬募資、涉嫌圖利與利益輸送之嫌，要求北檢介入徹查。
針對指控，花敬群4日嚴厲譴責並澄清，國家住都中心皆依《採購法》公正招標，自己絕未介入評選；他強調僅參加過一次公開健行，絕非私人交情過密。花敬群更反擊，兆基自柯市府時期即為雙北與桃園的社宅主要廠商，「若有圖利是誰圖利，請民眾黨查清楚」。
台北市都發局則緊急澄清切割，表示兆基於 2026 年後即未再參與北市平台，北市目前包租代管主力為崔媽媽基金會，兆基在北市僅剩 303 件執行中的舊案，北市府已要求兆基說明財務狀況，並備妥其他廠商承接等配套退場機制。
🟡三萬戶租客與房東安危？花敬群強調啟動風險控管
由於兆基與寄居蟹承辦全台近 3 萬件社宅，外界極度擔憂房東收不到租金、房客押金遭挪用。國家住都中心董事長花敬群特別出面說明，提出三大重點安撫市場：
1. 個人外部糾紛，非公司營運缺口： 經初查，債務問題係兩位前董事長於外部成立之投資公司所致，非兆基屋管或寄居蟹租屋本業的營運資金缺口。
2. 社宅服務尚無異常： 盤點後兩家公司財務狀況安定，社宅包租代管業務運作正常，呼籲受服務的房東與房客安心。
3. 啟動保權銜接機制： 政府已啟動風險控管，若未來業者營運出現狀況，將由其他租賃公會與業者系統接手，確保服務絕不中斷。
針對包租代管業者的風險控管，理想好居住居管理聯盟創辦人 TODY 陶迪在臉書粉專分析指出，包租代管業者每天經手大量現金（租金、押金、修繕費），管理戶數越多，資金鏈與營運壓力越大。房東把房子交給業者本就承擔了租賃風險，絕不應再購買同體系發行的債權商品或投資方案，避免「租房與財務風險重疊」。
房產專家建議，房東與房客現階段可採取以下三招自保：
第一招：翻開合約確認模式
找出租賃契約，釐清自己屬於「包租」還是「代管」模式，並核對合約上的出租人、承租人與指定收款帳戶資訊。
第二招：留意帳戶變更通知
若收到要求「更換租金匯款帳戶」、「改匯個人私戶」或重新簽約等通知，切勿逕自匯款，務必先向原公所、住都中心或官方專線求證。
第三招：區分投資與租約
釐清「房屋租賃合約」與「公司債投資合約」為完全獨立之兩件事。若有參與相關債務投資，應尋求自救會或律師處理投資爭議，勿影響正常房屋租約之履行。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。