我是廣告 請繼續往下閱讀

煙火延後落幕 124人擠不上末班新幹線

公共設施緊急開放 供水、輕食讓旅客過夜

節目時間調整 壓縮散場緩衝空間

歸宅難民不只因列車不足 人潮讓步行時間倍增

避免受困 別把末班車當唯一選項

指定席仍是最穩妥選擇

隨身準備水、食物與行動電源

日本三大煙火大會之一的「長岡祭大花火大會」近日吸引大批遊客湧入新潟縣長岡市，卻在散場後爆發嚴重交通壅塞。由於煙火節目延後結束，加上遊客集中前往長岡車站，東京方向末班上越新幹線最終無法容納所有排隊旅客，造成124人滯留當地，被迫在臨時開放的公共設施過夜，成為名副其實的「歸宅難民」。綜合新潟電視台、J-CASTニュース等日媒報導，「長岡祭大花火大會」（長岡まつり大花火大会）固定於每年8月2日及3日，在信濃川河岸舉行，被視為日本規模最大、知名度最高的煙火活動之一。今年兩天共36萬個付費觀賞席全數售罄，僅首日就有18萬名觀眾進場。8月2日活動原訂晚間9時25分結束，但當天節目進度略有延誤，實際結束時間再向後推遲。大批遊客隨後同時離開會場，湧向JR長岡站，月台及車站外出現長長人龍。東京方向最後一班上越新幹線於晚間10時29分從長岡站發車，除了指定席外，也設有自由席。不過，由於候車人數遠超列車容量，最終仍有大批旅客無法上車，其中多數被認為是持自由席車票的乘客。社群平台流傳的畫面顯示，新幹線車門前排滿旅客，不少人穿著浴衣、手持扇子，在悶熱夜晚等待。列車最後仍在部分旅客尚未上車的情況下駛離。據報導，共有124名未能搭上末班車的旅客，被安排前往長岡市交流設施「Aore長岡」過夜。館方緊急開放體育館及座位區，提供空調、飲用水及簡單食物。部分旅客直接躺在座椅或地面休息，所幸當晚未傳出有人身體不適，所有滯留者均在隔天清晨6時前陸續離開。JR東日本表示，活動前已透過海報、車站廣播及地方政府管道，提醒旅客可能趕不上末班車，呼籲提早離場，但仍出現旅客無法搭車的情況，後續將與長岡市、警方及煙火大會主辦單位共同檢討原因。對於網路傳出自由席候車區發生「搶位大戰」，JR則否認，表示現場有工作人員依序整理人龍，並未出現群眾一擁而上的失控場面。今年大會調整多項重要節目的施放時間，其中最受歡迎的「復興祈願煙火鳳凰」比往年晚30分鐘，改至晚間8時45分開始；最後一項正式節目也延後15分鐘，排到晚間9時25分。然而，末班新幹線無法再向後延駛。東京方向末班車抵達東京站的時間已是晚間11時59分，而日本相關環境規範原則上限制新幹線於凌晨0時至6時運行，因此難以臨時增開更晚班次。一名熟悉煙火活動的旅遊作家やた香歩里指出，今年節目表公布時，就能預見「當天往返東京十分困難」。除了正式節目結束後仍有額外煙火，活動本身也可能因安全確認而延誤10至15分鐘。即使觀眾看完晚間8時45分的招牌「鳳凰煙火」後立即離場，在數十萬人同時移動的情況下，能否順利於10時29分前進入月台，仍存在極大風險。やた香歩里指出，大型煙火大會散場後，從觀賞區走到車站所需的時間，往往是進場時的兩倍以上。前往會場時，觀眾抵達時間較為分散，通常依照地圖預估時間就能順利抵達；但活動結束時，數萬甚至數十萬人會在同一時間移動，出口容易堵塞，警方也可能要求人群繞路或分流。即使已抵達車站，也不代表能立刻進入月台。日本大型活動散場後，車站實施入場管制相當常見，排隊30至40分鐘並不罕見，部分活動甚至可能需等待1至2小時。因此，若旅客只以「會場距離車站步行30分鐘」估算回程，很可能嚴重低估所需時間。やた香歩里建議，參加大型煙火大會時，原則上不應規畫搭乘末班車返家，而應以「末班車前一班」作為最晚目標。如此即使遇到人潮壅塞、煙火延後或車站管制，仍有機會改搭末班車。若路線班次稀少、末班車是唯一選擇，也應提早離場並盡早排隊，而不是等到活動完全結束才動身。此外，煙火大會因安全因素延遲相當常見。施放期間若發現火星落入草地、設備異常或風向變化，主辦單位都必須暫停確認，因此旅客不宜假設活動一定準時結束，最好預留至少10至20分鐘緩衝。若時間已經延誤，旅客也應事先決定，是要看完壓軸節目，還是優先確保返程，而不是到了現場才臨時抉擇。やた香歩里也建議，搭乘新幹線或特急列車前往熱門活動時，應盡可能事先購買指定席。即使車票開賣後立即售罄，仍可持續透過官方網站或App查看是否有人取消。部分指定席會在活動前數日或當天重新釋出，旅客仍可能撿到空位。持指定席車票的旅客通常能排入專用隊伍，並依列車時間進入月台，回程確定性遠高於自由席。不過，班次選擇仍須把散場步行、人流管制及活動延遲一併納入，不能只按照表定結束時間推算。即使已經事先規畫，活動現場仍可能出現列車故障、天候變化或臨時交通管制。やた香歩里因此建議，參加大型活動時，應隨身攜帶飲用水、糖果或簡單乾糧，以及行動電源。尤其散場後若長時間排隊，商店可能提早關門，車站販賣機也可能售罄，手機若沒電，更會影響查詢交通資訊、聯絡家人及預訂住宿。やた香歩里強調，真正避免成為「歸宅難民」的方法，不是賭活動準時結束或期待臨時加開列車，而是提早掌握過往人潮、設定明確離場時間，並準備無法當天返家的備案。若最後一段壓軸煙火與安全返程無法兼得，住宿一晚或提早離場，可能才是更穩妥的選擇。