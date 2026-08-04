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日本熊本日前發生規模7.1強震，當地災情慘重。22歲的日本AV女優田野憂，在社群透露自己捐了300萬日圓（約台幣60萬），希望能為災區即時提供物資，然而善舉卻遭部分網友質疑「作秀」，甚至攻擊她的職業，對此田野憂高EQ回應，「捐款就是捐款，能送到需要的人手中才是最重要的事。」22歲的AV女優田野憂在今（4）日發文表示，自己透過日本紅十字會捐款300萬日圓，希望為熊本地震災區重建盡一份力量；同時她也與廣島的好朋友合作，將飲用水、運動飲料、生理用品等必需品送往災區，她表示每次看到災難新聞都很心痛，雖然力量有限，但希望能提供幫助。然而田野憂公開捐款消息後，也掀起部分負面聲音，有網友認為她公開捐款金額是在炒作；更有人質疑她AV女優身分，批評這是「髒錢」。面對批評，田野憂高EQ回應，冷靜說明自己並不是為了獲得讚美才做這些事，而是希望讓更多人注意到災區需求，進一步加入援助行列。對於「髒錢」質疑，她表示不應該因為一個人的職業就否定善意，重要的是這些好意是否能夠送達需要幫助的人手中，認為比起批評他人善行，伸出援手更有意義。