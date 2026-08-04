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台股熱絡，民眾擴大借貸，衍生出房貸、車貸、信貸、股票融資或質押籌資的「四貸同堂」現象。為防杜信用槓桿風險，金管會今（4）日表示，將要求各銀行新增揭露「理財周轉金申報」項目，包括理財型房貸、信貸、股票質押融資、其他的週轉金貸款等4大類的借款，配合銀行系統調整，預計最快10月上路。金管會銀行局副局長王允中指出，原本銀行申報的週轉金數字，包含個人與企業用途，並未區分個人理財用途。因此，金管會將請銀行新增申報「個人購買股票等金融商品理財週轉金」數據，進一步了解多少週轉金做投資理財。至於投資理財用途，他說明，並非單投資股票，也可能買基金、債券等，至於何時有新統計，由於申報涉及系統調整，預計本國銀行從10月開始申報，即申報9月資料，之後就按月申報。不過，企業買原料、支付公司、個人投資都是週轉金範圍，因此，所謂「個人投資理財週轉金」定義，王允中指出，除要在週轉金範圍內，還要是個人使用，詢問用途時也要明確是投資理財類別。至於否回溯申報，金管會沒有這樣要求，但銀行也有相關數據要報央行，理論上這項數據兩邊應是同樣申報數。