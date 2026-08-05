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今天天氣：水氣變多 北部越晚雨越大

▲氣象署說明，本周前期以午後雷陣雨為主，周五至周日受白海豚颱風外圍環流影響，北台灣、山區降雨較明顯。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今天空氣品質

明天天氣：大台北降雨機率增加 午後山區有大雨

▲本周天氣依舊高溫炎熱，各地白天可以來到33至36度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

一周天氣：白海豚颱風逼近 周末注意豪雨

▲氣象署表示，預估週五下半天白海豚暴風圈可能會碰觸到台灣海警範圍，並發布海上颱風警報。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署表示，今（4）日水氣增多，北部越晚降雨機率越增加，白海豚颱風（國際命名DOLPHIN）路徑持續朝台灣北方海面靠近，海上警報有可能在周五（8月7日）下半天發布，颱風外圍環流周六父親節（8月8日）對台灣影響最大，北部山區要注意豪雨；而菲律賓附近的熱低壓，也預計會增強為颱風。8月5日今天的天氣，氣象署指出，各地大致為多雲到晴、高溫炎熱，迎風面水氣逐漸增多，北部越晚降雨機率越增加，偶有短暫陣雨出現，東北部也有零星降雨，午後中南部、山區有局部短暫雷陣雨，尤其山區有大雨出現的機率；各地高溫為32至35度，局部仍會來到36度或以上。宜蘭、花東北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖環境部提及，環境風場東北風至偏北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。8月6日明天的天氣，氣象署說明，白天迎風面北部偶有局部短暫陣雨，宜蘭也有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部、其他山區有局部短暫雷陣雨，且對流發展較旺盛，山區有局部大雨發生的機率，清晨至上午，中南部也有零星短暫陣雨。氣象署提及，白海豚颱風路徑往西，周五通過沖繩附近，周六最靠近台灣，且會在台灣北部海面往北轉向；強度受到海溫偏低影響，後續有減弱趨勢，但由於颱風暴風圈能維持在300公里以上，周五下半天有機會發布「海上颱風警報」，警戒範圍是北部、東北部海域。周五白海豚颱風外圍雲系接近台灣，西半部降雨增多，北台灣有局部短暫陣雨，愈晚雨勢愈明顯，宜蘭及中南部也有零星陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有零星雷陣雨。周六至周日上半天白海豚颱風影響最大，北部、中部山區有陣雨，尤其北部山區雨勢較明顯、持續，有局部大雨或豪雨發生的機率，北部其他地區、中部山區也有局部大雨，其他地區降雨機率也偏高，有局部短暫陣雨。