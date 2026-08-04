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素有「保險奧斯卡」美譽的「保險信望愛獎」今（4）日頒獎，富邦人壽第五度摘下「年度最佳保險公司」至高殊榮，同時榮獲「最佳保險專業」、「最佳保險教育貢獻」、「最佳通路策略」、「最佳社會責任」、「最佳整合傳播」、「最佳通訊處（中耀通訊處）」等9項大獎、1項優選，以及保險人氣王，共計11項殊榮，成績卓越。「感謝評審對公司的肯定，今年拿下「年度最佳保險公司」特別大獎，總計獲得11項殊榮，彰顯企業長期耕耘專業人才、通路策略、社會關懷、保險教育等各項核心競爭力的成果。」富邦人壽總經理陳世岳表示，將持續貫徹「正向力量 豐富生命」的品牌精神，透過專業團隊提供差異化且優質的金融保險服務，滿足客戶多元需求，致力從「保障提供者」走向「人生陪跑員」。面對金融科技快速轉型，富邦人壽持續深化專業人才培育與整合服務效率，以「AI Everywhere」為願景，精進內外勤員工AI素養，鼓勵從日常工作中發掘應用場景，善用數位工具，實現更高效率的生產力；「核保智能助理」和「理賠智慧助理」即為最佳體現，讓AI走進第一線與同仁協作，透過醫療文件重點整理、輔助判斷多國語言等，讓核保體況病歷審查時間大幅縮短至15分鐘，另也提升整體理賠效率和處理一致性，加上業務員團隊2025年展現強勁動能，人均產能持續成長達3.7萬，廣獲客戶肯定與信賴，獲「最佳保險專業獎」肯定。業務員、銀行和網路為富邦人壽三大重要銷售通路，為不同生命週期的民眾，提供全方位風險保障與財務服務，從通路經營、商品行銷到市場優勢，榮獲「最佳通路策略獎」。業務員通路持續壯實組織，整合金控資源擴大服務觸角，深化顧問式銷售文化；銀保通路建立「商品×行銷×訓練×服務」的財富韌性生態系，成為客戶穿越風險週期的長期夥伴；網路投保則推出多張創新碎片化保險商品，以及多人投保旅平險新模式，實現個人與家庭客製化防護。此外，響應「亞洲資產管理中心」政策及高資產客群財富傳承需求，亦以「財富韌性」為核心，推出保障與金流兼具的分紅保單，成為新一代國民保單。全新推出「富邦人壽APP」不僅動線流暢、操作直覺，非保戶也能下載使用，新版APP上線7個月累計超過436萬人次登入；其中「幸福more」健康生態圈串聯健康、互動與獎勵機制，以幸福積分兌換mo幣，打造全新健康生活體驗，今年7月更進一步升級四大亮點服務，透過「整合外溢保單回饋、舉辦健走獎勵活動、跨界合作健康優惠、提供健康知識服務」，持續深化健康守護角色。APP上架初期為推廣下載，富邦人壽深度洞察使用痛點，透過整合傳播媒體運作，與AI共創宣傳影片，線上累計700萬人次觀看，也透過議題報導與貼文，不斷與客戶溝通APP使用時機，曝光次數逾220萬，拿下「最佳整合傳播獎」。為積極回應外部風險，富邦人壽以「綠色責任、社會扶助、平權推廣、金融教育」四大面向，打造深具影響力的公益行動，獲得「最佳社會責任獎」肯定。綠色責任面向，攜手荒野保護協會完成全台六條河川廢棄物快篩調查，且六年來與超過700家供應商交流綠色採購與轉型，共同打造更具競爭力的永續生態圈；社會扶助面向，持續投入癌症病友、罕見疾病病友家庭及受災戶等弱勢扶助，並擴大關懷高齡長者和年輕學子的心理健康；平權推廣則鎖定運動和藝術領域，推動輪椅族運動參與、打造無障礙友善球場，並結合富邦美術館提供特定族群與偏鄉學子優惠，提升藝術近用性。金融教育面向，呼應經濟合作暨發展組織（OECD）提出的觀點，金融素養已是重要生活能力，富邦人壽打造全民金融教育網絡，深入各級學校，在近300所大學、高中職、國中、國小舉辦金融素養課程活動，傳遞風險教育相關知識，累計逾萬名學生參與。也與國防部、內政部警政署刑事警察局、台中市政府合作宣導反詐，將識詐知能落實到大眾日常，獲得「最佳保險教育貢獻獎」。