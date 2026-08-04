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不怕 AI 浪潮！黃仁勳認證這些領域未來更值錢

▲受到 AI 浪潮影響，許多大學生的未來出路發生變化，也讓準大學生在抉擇就讀科系時，更加關注 AI 是否會對職涯帶來衝擊。（圖／記者葉政勳攝）

沒大學學歷也能賺大錢！AI 世代藍領人才大缺工

115 年分科測驗成績單已在昨（3）日公布，目前已經可以開始繳交登記費，並從明（5）日上午 9 點起正式登記志願。科系的選擇將劇烈影響考生未來的發展，尤其近年面對 AI 衝擊，許多科系的職業生涯都將面臨考驗。對此，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳就曾點名部分領域在未來反而會更加值錢；同時，就算不就讀大學，也有幾種藍領職業的人才會越來越搶手，進而讓薪水待遇大幅提升。受到 AI 浪潮影響，許多大學生的未來出路發生變化，也讓準大學生在抉擇就讀科系時，更加關注 AI 是否會對職涯帶來衝擊。對此，有著「AI 教父」之稱的黃仁勳在今年 5 月接受新加坡亞洲新聞台採訪時就曾建議，未來學習什麼專業並不是最重要的，而是要有辦法運用 AI 加值自己，持續提升個人能力。他也特別呼籲家長，千萬不要為了 AI 的熱潮，強行逼迫孩子選擇他們不喜歡的學科。黃仁勳認為，AI 問世帶來的主要影響是降低了知識的門檻，讓各領域的專家能更專注於高層次的創意與執行力。他給予大學生們最直接的建議，就是要去思考「如何讓 AI 協助我提升學習、工藝以及目標」。除此之外，黃仁勳也點名，未來等領域，在 AI 浪潮的衝擊下依然具備極高的核心價值，因為這些充滿人性溫度的內容，都是 AI 冰冷的演算法所難以企及的領域。除了繼續升學之外，想要直接出社會的年輕人，在 AI 世代下也有極佳的出路可以選擇。黃仁勳今年 1 月在瑞士達沃斯世界經濟論壇上就曾指出，AI 時代需要的不只是軟體工程師，更需要大量投入基礎建設的技術人才。他從去年起就持續點名，水電工、管線工、建築工以及鋼鐵工等 4 大藍領職業的人才會越來越短缺，進而迎來身價暴漲的黃金世代。這項觀點也獲得顧問公司麥肯錫（McKinsey）的預測支持，報告指出到了 2030 年時，全世界科技巨擘在資料中心的資本支出將高達 7 兆美元。美國商業雜誌《財星》（Fortune）也對這個論點深感認同，因為光是一個 7000 多坪的 AI 資料中心，興建施工就至少需要 1500 名技職人力。目前這些專業技術人員，在美國的年薪最少都有 10 萬美元（約新台幣 304 萬元），如果再算上大企業為了趕工必須支付的高額加班費，未來的收入絕對會更加可觀。