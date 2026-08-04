我是廣告 請繼續往下閱讀

效力韓國職棒（KBO）韓華鷹隊台灣左投王彥程，今（4）日先發交手三星獅隊，主投6局無失分，僅被敲出3支安打，還飆出7次三振。韓華隊把握5局上對方投手控球的不穩的機會，單局攻下3分奠定勝基，8局上再添加1分保險分，終場就以4：1擊退三星隊，王彥程收下本季第10勝，也是首位在韓職奪下雙位數勝投的台灣投手。此外，王彥程與LG雙子隊任燦圭並列韓職勝投王。王彥程此役首局就遭遇危機，開賽對開路先鋒金智讚投出保送，不過馬上讓金成允擊出雙殺打取得2個出局數，雖然王彥程讓3棒的具滋昱敲出二壘滾地球，但二壘手卻發生失誤，隨後王彥程又保送4棒崔炯宇，面對得點圈失分危機，王彥程成功解決全柄佑，有驚無險化解失分危機。2局下王彥程回穩，送給三星打線3上3下。3局下王彥程再度遭遇亂流，一出局後連被敲出2支安打，王彥程馬上做出修正，先三振具滋昱，再讓崔炯宇敲出飛球出局，王彥程再度化解失分危機，讓三星隊留下殘壘。王彥程4局下再度繳出3上3下。5局上韓華隊發起攻勢，靠著長打以及對手控球失準送出4次保送，單局進帳3分，取得3：0領先。有了隊友的得分奧援，王彥程在5局下演出此役第3次3上3下。6局下王彥程續投，一出局後被具滋昱敲出二壘安打，但他再次展現化解危機的能力，接連解決崔炯宇、全柄佑，順利完成6局投球。7局下韓華隊啟動牛棚，王彥程功成身退，總計此役主投6局無失分，共用106球，被敲出3支安打，另外飆出7次三振、2次四壞球保送。8局上韓華隊攻勢再起，姜白虎保送上壘，並靠著暴投以及盧施煥的適時安打攻下保險分，終場韓華隊就以4：1擊退三星隊，王彥程收下本季第10勝，也是首位在韓職奪下雙位數勝投的台灣投手。此外，王彥程與LG雙子隊任燦圭並列韓職勝投王。