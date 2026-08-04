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曾參加中國戀愛綜藝節目《心動的信號6》、以「純情男」形象知名的男嘉賓王塏智，近日被前女友齊昕苒爆料，指控他私生活混亂、嫖妓、情緒暴力等爭議，相關聊天紀錄也在網路瘋傳，面對指控王塏智否認嫖妓，表示已經報警提告女方誹謗。齊昕苒表示，她跟王塏智交往72天後分手，因為她發現男方疑似劈腿，還指控王塏智曾去洗腳店性交易，甚至花費約6000元人民幣（約台幣3萬）找援交對象，並且透露他在交易前還會先吃早洩藥等。齊昕苒認為，王塏智在《心動的信號6》節目中所展現的是「純情男形象」，同時還跟多位女性保持曖昧關係，因為本人跟節目形象完全不同，讓她本人覺得非常失望。針對前女友的指控，王塏智則坦言自己確實曾去過洗腳店，但強調他只有去按摩，沒有性交易行為；他也表示，今天會有一番爭議是因為兩人分手鬧得不開心，對於齊昕苒公開自己的私生活，已經報警採取法律途徑處理。